Labe v Ústí prolomila ve čtvrtek brzo ráno hranici 530 centimetrů a je na druhém povodňovém stupni. Kvůli vodě byla uzavřena vana pod Benešovým mostem, řidiči musí tuto část Přístavní ulice objíždět přes centrum krajské metropole. Na objízdné trase čekejte zdržení, centrum Ústí se ucpává. Komplikace je to i pro MHD, která nabírá zpoždění. To může dosahovat až 30 minut. Linka č. 15 jezdí po objízdné trase přes kruhový objezd pod Větruší, jak informoval Dopravní podnik města Ústí nad Labem.

Kvůli rozvodněnému Labi opět uzavřeli v Ústí ve čtvrtek 4. ledna brzo ráno část Přístavní ulice. | Foto: Deník/Martin Košťál

Momentálně (čtvrtek 4. ledna v 7.15) hladina řeky je na 545 cm a stále stoupá. Podle prognóz meteorologů se může dostat až na třetí stupeň povodňové aktivity. (600 cm) Město Ústí proto už ve středu po poledni svolalo povodňovou komisi.

Přes šest metrů byla hladina řeky Labe naposledy 29. prosince. V tu dobu byla kvůli vodě neprůjezdná část ulice Přístavní ulice pod Benešovým mostem a zatopeny byly i podzemní garáže u hlavního vlakového nádraží. Na Střekově byla místy zaplavena stezka. Větší škody však voda nenapáchala.

To, že se na silnici pod Benešovým mostem udělala mezi svátky laguna, a řidiči museli inkriminované místo objíždět přes centrum města, zapříčinila nefunkční zpětná klapka. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které vanu vlastní, chce problém s klapkou vyřešit během dnešního dne. (4. ledna) S odstraněním problému má ŘSD pomoci technický potápěč.

ČHMÚ vydal výstrahu před velkou vodou, která platí od čtvrtka 4. ledna do odvolání. „Voda v řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny,“ varuje ČHMÚ. Připomíná také možnost vyvracení stromů v podmáčené půdě nebo zatopení silnic a radí sledovat aktuální vývoj situace. „Vyvarujte se koupání, plavání, jízdy lodí a podobně v korytě toku a bezprostředním okolí. Nevstupujte a nevjíždějte do proudící vody a zatopených míst. Omezte pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů,“ vypočítávají meteorologové.

