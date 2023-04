Po vydatných deštích v minulých dnech Labe v neděli ráno 16. dubna zaplavilo silnici do Dolního Žlebu na Děčínsku. Městská policie ji uzavřela krátce před devátou hodinou.

Uzavřená silnice do Dolního Žlebu. | Foto: Se souhlasem Města Děčín

Podle vedení města Děčín se lidé do této lokality dostanou pouze vlakem, mimo provoz je i přívoz. Už od pátku odpoledne je kvůli zvýšené hladině Labe uzavřený průjezd pod Tyršovým mostem na Labském nábřeží. Dobrovolní hasiči postavili protipovodňovou zeď u Parolodi. Hladina Labe překročila 400 cm, což znamená vyhlášení stavu bdělosti v rámci prvního stupně povodňové aktivity. Nicméně prognózy jsou příznivé a podle Českého hydrometeorologického ústavu by k překročení druhého stupně dojít nemělo. Voda z Labe silnici do Žleby zaplavuje prakticky při každém silnějším a dlouhodobějším dešti. Na Děčínsku není třeba panikařit, že by hrozily ničivé povodně.

