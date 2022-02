OBRAZEM: Lámat ledy nikdo nemusel. Otužilci v Litomyšli se ponořili do kádí

Otužování je nejen hit posledních let, ale hlavně zdravé. Zájemci si v sobotu vyzkoušeli ponor do kádí s ledovou vodou u Lidového domu v Litomyšli. Přípravou na ponoření do studené vody provedl účastníky benefiční akce zkušený kouč Michal Havlík. Soustředění, dýchání a pak odchod ke kádím. Voda měla krásných sedm stupňů, vzduch pět.

Lámat ledy nikdo nemusel. Otužilci v Litomyšli se ponořili do kádí | Video: Iveta Nádvorníková

"Super akce. Dal jsem osobní rekord. Vydržel jsem dvacet minut ve vodě, co měla 7,2 stupňů Celsia," řekl otužilec Václav Boštík, který se do vody ponořil se synem. Když důchodci paří. Senioři z Heřmanova Městce to o masopustu pořádně roztočili Parádní vodu si pochvaloval i David Zandler, který se už rok pravidelně otužuje v řece v Benátkách. Vstupné na akci bylo dobrovolné. Výtěžek charita věnuje na podporu volnočasových aktivit osamělých litomyšlských seniorů.