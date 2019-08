Zmodernizované lampy kritizuje třeba Brňanka Veronika Šmardová. „Dřív jsem to neřešila. Teď si ale všímám, že ty nové svítí ostře a v noci mě ruší,“ řekla.

Obměna světel

-kde: celé území Brna

-kolik: ročně až tisíc stožárů a stejný počet svítidel

-kdy: svítidla a stožáry obměňují průběžně

-koho se obměna dotkne: třeba Loosova ulice, letos hlavně městské části Brno-sever

-náklady na údržbu světel: ročně až 60 milionů korun

Další Brňanka, Nikola Pachlopníková, redakci řekla, že podle ní světlo působí uměle a nepřirozeně.



Josef Šaroun z Technických sítí Brno upozornil na to, že nová světla odpovídají normám. „Nová svítidla musí mít oproti starým vyšší jas. LED žárovky nám umožňují předpisy naplnit a zároveň spořit náklady na elektřinu,“ uvedl.



LED žárovky mohou mimo jiné napomáhat bezpečnějšímu provozu na silnicích. „Pod starými lampami je osvícený jeden bod. Řidič tak přejíždí ze světla do stínu. Pořád musí přeostřovat a hledat, jestli se v okolí někdo nehýbe,“ vysvětlil krajský koordinátor Besipu Pavel Čížek. Nové pouliční osvětlení je podle něj nastavené tak, aby střídání osvětlených a stinných míst bylo co nejplynulejší.

Pracovníci technických sítí dosud ročně obměňovali zhruba tisícovku starých pouličních stožárů a stejný počet svítidel. Podobné tempo udrží i v letošním a příštím roce, řada lamp totiž dosluhuje.



Průměrně lampa vydrží třicet až čtyřicet let. Kromě jejich stáří je však při výměně rozhodující i to, kolik peněz z rozpočtu města nová technologie osvětlení ušetří.



Nového osvětlení se ještě letos dočkají třeba obyvatelé v městské části Brno-sever. „Víme, že se někteří lidé nového osvětlení obávají. Představitelé společnosti nás však ujistili, že světlo pro lidi nepříjemné nebude, protože použijí jiné žárovky,“ informoval o náladě v městské části starosta Martin Maleček.

Ze zprávy technických sítí, kterou Maleček Rovnosti poskytl, vyplývá, že pracovníci společnosti instalují žárovky s nižším příkonem a příjemnější bílou barvou. „Svítidla navíc doplníme systémem, který umožní seřizovat intenzitu světla,“ přislíbil za firmu Šaroun.



Technické sítě spravují ve městě více než čtyřicet tisíc lamp pouličního osvětlení a přes pět set svítidel, která září na významné brněnské objekty, třeba Špilberk. Brno na jejich údržbu ročně vydá z rozpočtu asi šedesát milionů korun.

PATRIK ŠVEC