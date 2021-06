"Zdražení bylo nevyhnutelné. Mělo přijít dávno," řekl náčelník lanové dráhy Sněžka Jiří Špetla. "O zvýšení cen jsme uvažovali už minulý rok. Bylo jasné, že ceny je nutné změnit, čtyři roky zůstávaly stejné. Loni jsme nakonec od zdražení ustoupili. Bylo to brzy po první vlně pandemie a mimo provoz jsme zůstali zhruba jen měsíc a půl, výrazně méně než letos," uvedl.

Dosud platila stejná cena jízdného celoročně, 430 korun na Sněžku a 310 Kč na Růžovou horu. Nový ceník bude platit od 1. července. Kdo bude chtít jet pouze na Sněžku, zaplatí 300 Kč, jednosměrná cesta ze Sněžky do Pece pod Sněžkou bude stát 260 Kč. Držitelé karty hosta, ubytovaní v Peci pod Sněžkou, zaplatí za zpáteční jízdenku výrazně méně, 390 Kč. Za přepravu psa lanovkou na Sněžku se bude platit stokoruna.

Cenově se lanová dráha na nejvyšší českou horu dorovná Tatrám. Na Skalnaté pleso ve Vysokých Tatrách platí lidé 23 eur (zhruba 580 Kč, při nákupu jízdenky on-line 21 eur), na Lomnický štít 29 eur, v Jasné v Nízkých Tatrách 22 eur. "Udělali jsme si porovnání s ostatními lanovkami. Nám je nejvíce podobná lanovka na Skalnaté pleso, která také jezdí na dvou úsecích a je takřka stejně dlouhá. Zpáteční jízdenka stojí v přepočtu asi 580 korun. Ceny jsme porovnali i v přepočtu ceny na kilometr lanové dráhy. Podle toho stále nejsme v Česku nejdražší," sdělil Špetla.

Lanová dráha Sněžka je akciová společnost, která patří městu Pec pod Sněžkou. Důvodů ke zdražení bylo podle náčelníka lanovky více. Za hlavní označil dramatický propad tržeb kvůli uzavření provozu, který je patrný ze statistik návštěvnosti. V loňském roce přepravila Lanová dráha Sněžka 230 842 lidí, v roce 2019 311 948 osob, o rok dříve dokonce 325 336. V roce 2019 přepravila za únor, březen a duben, tedy v měsících, kdy musela být letos kvůli covidovým opatřením zavřená, 45 426 lidí.

Špetla rovněž poukázal na vysoké provozní náklady lanové dráhy a snahu rozdělit ceny podle sezonních období. Nejdražší jízdné bude o prázdninách, v ostatních měsících představuje navýšení deset procent, tedy čtyřicet korun.

"Nejvíce jsme zvýšili cenu na měsíce, kdy jsou tady největší fronty a lidé čekají na lanovku hodinu a déle. Slibujeme si od toho mimo jiné, že by nemusely být o prázdninách tak veliké fronty," vysvětlil náčelník lanovky. "Je potřeba také vidět, že provozní náklady na lanovou dráhu jsou obrovské, 2 miliony korun měsíčně. Také bych zdůraznil, že se jedná o dvě lanovky. První je na Růžovou horu a pak teprve na Sněžku. To znamená vše dvakrát. Pohony, jištění, depo, kabiny, personál, revize. K tomu je také potřeba vzít v úvahu extrémní podmínky na Sněžce," popsal situaci Jiří Špetla.

V roce 2020 byl pro silný vítr zastaven provoz lanovky na úseku Růžová hora - Sněžka 121 dní. V roce 2020 byla lanová dráha v provozu na úseku Pec pod Sněžkou - Růžová hora 283,5 dne, na úseku Růžová hora - Sněžka 174,25 dnů. Až na Sněžku vyvezla lanovka loni 115 707 osob, ze Sněžky svezla 101 131 lidí.

Lanová dráha Sněžka cenově ještě více odskočí od dalších míst. V Krkonoších jsou druhé nejdražší lanovky ve Špindlerově Mlýně ve Svatém Petru a Medvědíně, kde stojí zpáteční jízdenka na pokladně 400 Kč. Garantují však nižší ceny při nákupu on-line (350 Kč) a nabízejí výhodnější cenu rovněž při nákupu o tři a více dní dopředu (330 Kč).

Rovněž SkiResort Černá hora-Pec má výhodnější cenu při nákupu on-line u svých lanovek. Lístek na Černou horu a zpět stojí 300 Kč (on-line 270 Kč), na Portášky a Hnědý vrch 210 Kč (on-line 180 Kč). V Harrachově vyjde lanovka na 290 Kč, v Rokytnici nad Jizerou 230 Kč, na Žalý se dostanete z vrchlabských Herlíkovic za 160 Kč. Cena lanovky na polské straně Krkonoš z Karpacze na horu Kopa stojí o víkendech a v hlavní sezoně v červenci a srpnu 65 zlotých (zhruba 370 Kč), od pondělí do pátku a ve vedlejší sezoně 55 zlotých (zhruba 310 korun).

NOVÝ CENÍK LANOVÉ DRÁHY SNĚŽKA

Pec pod Sněžkou - Sněžka hlavní sezona (červenec - srpen)

cesta nahoru: dospělí 300 Kč, junioři (12 - 17,99 let) a senioři (nad 65 let) 270, dítě (5 - 11,99 let) a dospělí ZTP 140, pes 100, malé dítě (0 - 4,99 let), dítě ZTP zdarma, školní skupiny (minimálně 20 osob) 200, organizované skupiny (minimálně 20 osob) 270 Kč

cesta nahoru a dolů: dospělí 560 Kč, junioři (12 - 17,99 let) a senioři (nad 65 let) 510, dítě (5 - 11,99 let) a dospělí ZTP 270, pes 100, malé dítě (0 - 4,99 let), dítě ZTP zdarma, školní skupiny (minimálně 20 osob) 360, organizované skupiny (minimálně 20 osob) 510 Kč

Pec pod Sněžkou - Sněžka vedlejší sezona (září - červen)

cesta nahoru: dospělí 250 Kč, junioři (12 - 17,99 let) a senioři (nad 65 let) 230, dítě (5 - 11,99 let) a dospělí ZTP 120, pes 100, malé dítě (0 - 4,99 let), dítě ZTP zdarma, školní skupiny (minimálně 20 osob) 170, organizované skupiny (minimálně 20 osob) 230 Kč

cesta nahoru a dolů: dospělí 470 Kč, junioři (12 - 17,99 let) a senioři (nad 65 let) 430, dítě (5 – 11,99 let) a dospělí ZTP 230, pes 100, malé dítě (0 - 4,99 let), dítě ZTP zdarma, školní skupiny (minimálně 20 osob) 310, organizované skupiny (minimálně 20 osob) 430 Kč

Sněžka - Pec pod Sněžkou hlavní sezona (červenec - srpen)

dospělí 250 Kč, junioři (12 - 17,99 let) a senioři (nad 65 let) 230, dítě (5 - 11,99 let) a dospělí ZTP 120, pes 100, malé dítě (0 - 4,99 let), dítě ZTP zdarma, školní skupiny (minimálně 20 osob) 170, organizované skupiny (minimálně 20 osob) 230 Kč

vedlejší sezona (září - červen)

dospělí 220 Kč, junioři (12 - 17,99 let) a senioři (nad 65 let) 200, dítě (5 - 11,99 let) a dospělí ZTP 110, pes 100, malé dítě (0 - 4,99 let), dítě ZTP zdarma, školní skupiny (minimálně 20 osob) 140, organizované skupiny (minimálně 20 osob) 200 Kč

Pec pod Sněžkou - Růžová hora hlavní sezona (červenec - srpen)

cesta nahoru: dospělí 210 Kč, junioři (12 - 17,99 let) a senioři (nad 65 let) 180, dítě (5 - 11,99 let) a dospělí ZTP 110, pes 100, malé dítě (0 - 4,99 let), dítě ZTP zdarma, školní skupiny (minimálně 20 osob) 130, organizované skupiny (minimálně 20 osob) 180 Kč

cesta nahoru a dolů: dospělí 400 Kč, junioři (12 - 17,99 let) a senioři (nad 65 let) 350, dítě (5 - 11,99 let) a dospělí ZTP 200, pes 100, malé dítě (0 - 4,99 let), dítě ZTP zdarma, školní skupiny (minimálně 20 osob) 250, organizované skupiny (minimálně 20 osob) 350 Kč

Pec pod Sněžkou - Růžová hora vedlejší sezona (září - červen)

cesta nahoru: dospělí 180 Kč, junioři (12 - 17,99 let) a senioři (nad 65 let) 150, dítě (5 - 11,99 let) a dospělí ZTP 90, pes 100, malé dítě (0 - 4,99 let), dítě ZTP zdarma, školní skupiny (minimálně 20 osob) 110, organizované skupiny (minimálně 20 osob) 150 Kč

cesta nahoru a dolů: dospělí 340 Kč, junioři (12 - 17,99 let) a senioři (nad 65 let) 300, dítě (5 - 11,99 let) a dospělí ZTP 170, pes 100, malé dítě (0 - 4,99 let), dítě ZTP zdarma, školní skupiny (minimálně 20 osob) 210, organizované skupiny (minimálně 20 osob) 300 Kč