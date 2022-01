Dodal, že v případě nové lanovky se uvažuje o navýšení její kapacity. Nová dráha by byla oběžného systému, který lidé znají třeba z cest na Sněžku, a obsluhovalo by ji hned několik kabin s kapacitou 8 až 10 cestujících.

Hlavním důvodem, proč ČD preferují úplně novou lanovku, je obnovit důvěru lidí. Podle generálního ředitele ČD Ivana Bednárika nemá smysl opravit lanovku tak, jak je, a přidat tam automatickou brzdu. „To by nepřesvědčilo cestující, že je to bezpečné. Tam je potřeba to celé zmodernizovat. Stávající lanovka nemá velký potenciál už kvůli návaznosti na parkoviště, na MHD a vzhledem k její kapacitě. Finální rozhodnutí by mělo padnout v lednu 2022, “ uvedl Bednárik pro ČTK.

V Liberci na Ještědu spadla lanovka. Průvodčí zemřel, další lidi evakuovali

Při obnově lanovky, která bude časově i finančně náročná, počítají ČD se spoluprací s dalšími partnery, například se společností Tatry mountain resorts (TMR), která provozuje skiareál na Ještědu. Firma TMR, která si areál pronajímá od města Liberec, měla podle informací ČTK před lety zájem lanovku na Ještěd odkoupit. Tehdy ČD odmítly, nehoda a nutnost velkých investic však změnila situaci. „Bavíme se o tom s nimi, že by se na stavbě nějak podíleli. Předpokládám, že TMR bude jedním z partnerů projektu,“ uvedl náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Jiří Ješeta. Podle mluvčího TMR Mariana Galajdy by v takovém případě firma prosazovala novou lanovku.

Tragédie na Ještědu

Kabina lanovky na Ještěd se zřítila i s průvodčím v neděli 31. října odpoledne z třicetimetrové výšky při cestě z horní stanice do dolní po přetržení tažného lana. Druhá kabina, která jela v protisměru, zůstala viset na laně a cestující z ní byli evakuováni bez fyzických zranění. Šlo o první podobnou nehodu na dráze od jejího vzniku v roce 1933. Vyšetřování tragédie stále pokračuje. „Výsledky šetření budou známy až po zveřejnění závěrečné zprávy. Podle zákona musí být hotová do 12 kalendářních měsíců. Než ji budeme mít k dispozici, nebudeme k tomu zveřejňovat žádné informace,“ řekl Deníku mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Zůstal jsem stát s otevřenou pusou, říká svědek pádu lanovky na Ještědu

Reakce na možné prodloužení lanovky jsou zatím rozporuplné. Část lidí by to přivítala, další říkají, že je to zbytečné. „Ten nápad se mi moc nelíbí. Chápu, že by to bylo pohodlnější, ale je to od tramvaje pěkná procházka lesní cestou. Přijde mi, že pak už by se lidi vůbec nehýbali. Navíc si neumím představit, kudy by ta lanovka měla vést,“ řekla Deníku Petra Šímová z Liberce.

Podle Miroslava Kubáta by se s novou prodlouženou lanovkou zvýšila dostupnost vrcholu Ještědu. „Někdy, především v zimě, kdy je namrzlo, je ta současná cesta docela náročná. Pokud by lanovka měla nástupní místo blíž u tramvaje, pomohlo by to některým lidem,“ sdělil Kubát, který bydlí v Horním Hanychově.