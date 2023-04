Lanovka na Ještěd? Zásadně kyvadlová kabinka! Takový vzkaz vyslali úřadům autoři petice za modernizaci kabinové lanovky na Ještěd v její původní trase. „Odmítáme její nahrazení odlišným typem lanovky, jejíž stavba změní důvěrně známou podobu hory a podrazí lehkost siluety vrcholového hotelu a vysílače,“ stojí v petici. Primátor nevylučuje ani referendum.

Lidé žádají o obnovu lanové dráhy na Ještěd v dosavadním provedení jako tzv. kyvadlové lanové dráhy v její původní trase se zachováním a využitím současné dolní a horní stanice. „Nesouhlasíme se záměrem nahradit toto původní provedení za systém, o kterém jedná současné zvolené vedení města Liberce. Chce postavit odlišnou technologii lanové dráhy, tzv. oběžný systém, který znamená navýšení počtu sloupů na trase lanovky a zavěšení 30 kabinek pro 8 až 10 osob, které budou jezdit stále kolem dokola,“ informoval jeden z tvůrců petice Milan Starec s tím, že tento typ se hodí a používá spíše v lyžařských areálech.

Historie lanovky přesahuje generace, kabinová lanovka se stala od roku 1933 libereckým symbolem a letos slaví 90 let. Iniciátoři petice jsou názoru, že v okamžiku, kdy vznikne oběžný systém, dojde k razantní úpravě horní stanice a dolní stanice by pak vzhledem k požadovanému protažení lanovky až ke konečné stanici tramvaje pravděpodobně zanikla úplně. „Ze všeho nejvíce nám vadí salámová metoda, kterou se spěje k jasnému cíli v podobě lyžování z vrcholu Ještědu. O takových důležitých věcech by se mělo otevřeně mluvit,“ zdůraznil Starec s tím, že jim nejde o opravu původní lanovky, ale o kompletní modernizaci včetně nové technologie, splňující bezpečnostní standardy roky 2023. „Chceme zachovat stejný typ lanovky a původní stanice, ale technologie musí být kompletně nová,“ upřesnil.

On sám loni podal návrh na prohlášení lanovky kulturní památkou, kterým se aktuálně zabývá Ministerstvo kultury České republiky. „Jsme přesvědčeni, že zásadní přestavba horní stanice a demolice dolní stanice by pro město Liberec znamenaly ztrátu jednoho z nejsilnějších symbolů s 90letou historií,“ doplnil.

Petici podepsalo za jeden den přes 300 lidí. Cílem je sesbírat řádově tisíce podpisů. Jakmile jich přibude čtyři až pět tisíc, tak na tento fakt tvůrci upozorní představitele Liberce. Mezi podporovatele petice patří například architekt, pedagog a bývalý děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci Osamu Okamura. „Ještědská kabinová lanovka je unikátní technická památka, navíc kapacitně výborně odpovídající omezeným prostorovým možnostem Ještědu,“ vyjádřil svůj názor.

„Ještěd je pro mě velká srdeční záležitost. Jako liberecký patriot jsem se zabýval do hloubky nejen historií Liberce, ale i Ještědu, který považuji za nedílnou součást Liberce. Když se podívám na historický vývoj staveb na Ještědu, tak nemůžu opomenout fakt, že současná podoba lanovky prostě k Ještědu patří,“ zmínil tvůrce projektu Liberec v minulosti a současnosti Tomáš Janků.

Bude referendum?

Podle libereckého primátora Jaroslava Zámečníka ale není vůbec nic rozhodnuto. Jediné, co platí, je zájem města odkoupit lanovou dráhu od Českých drah. Záměr jednomyslně schválilo loni v listopadu zastupitelstvo města. „České dráhy prověřily technické možnosti stavby nové lanovky a našly strategického partnera pro budoucnost lanové dráhy, jímž bude město Liberec,“ uvedl v minulosti náměstek generálního ředitele Českých drah Jiří Ješeta. Vybudování nové lanovky má přijít na zhruba 300 milionů korun a ty rozhodně České dráhy do stavby investovat nechtějí, raději peníze vloží do modernizace vlaků. „Chtěli bychom mít hotové znalecké posudky na hodnotu majetku do srpna a v září bychom začali projednávat majetkovou operaci. Cenu teď neznáme,“ sdělil Zámečník s tím, že jeden posudek hradí České dráhy a druhý město.

Loni v červnu dalo město podnět ke změně územního plánu, který se týká lanové dráhy a svahů Ještědu. Na tento podnět se vypracovává studie vlivu na životní prostředí. Rámcově se nastínilo, jaká by tam měla být technologie, aby se měli posuzovatelé od čeho odpíchnout. „Je to hodně předčasné, plánujeme i veřejné diskuze, zda tam vznikne ten či onen systém. Osobně jsem rád za tento hromadný podnět,“ řekl Deníku Jaroslav Zámečník.

Primátor oslovil odborníka na lanové dráhy Zdeňka Dřevěného z Kanceláře Sial, zda by mohl zaslat nabídku na studii proveditelnosti, která by mezi sebou posoudila minimálně dvě varianty obnovení provozu. „Osobně bych preferoval zachování stávající technologie, ovšem bude záležet i na bezpečnosti a financích,“ podotkl s tím, že velkou roli hraje i tradice a historie kabinové lanovky na Ještěd.

„Pakliže by se mělo město zadlužit vysokou částkou kvůli zachování kyvadlové lanovky, uměl bych si představit referendum, kde by se k tomu mohli vyjádřit samotní občané,“ dodal primátor.

Lanovka na Ještěd je nejstarší kabinovou lanovkou v Čechách. Od zahájení provozu v roce 1933 nedošlo k žádné mimořádné události. To se změnilo poslední říjnový den roku 2021, kdy došlo k pádu kabiny lanovky. Ten si vyžádal život průvodčího, jenž v ní byl tu dobu sám. Cestující v druhé kabině, která tu zřícenou vyvažovala, museli evakuovat záchranáři. Vyšetřování tragédie, která se černě zapsala do liberecké historie, není stále ukončeno.