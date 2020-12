Na Sněžce bylo dnes ráno okolo minus jednoho stupně pod nulou, pocitovou teplotu ale silný vítr srazil až na minus 11. Podle webu České poštovny dnes ráno dosahoval vítr na nejvyšší české hoře v nárazech rychlosti přes 144 km/h.

Sněžku nelze brát jako reprezentativní místo toho, co se děje jinde v Krkonoších. Sněžka svým jehlanovým tvarem ční do volné atmosféry a tamní klima je navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a velehorské. Roční průměrná teplota na Sněžce je 0,2 stupně Celsia.

Na hřebenové Luční boudě bylo ráno kolem nuly, mlha a vítr v nárazech dosahoval rychlosti přes 82 km/h, uvedla dnes horská služba.

Dnes by mělo být v Královéhradeckém kraji zataženo až oblačno, ojediněle slabý déšť, nad 1000 metrů srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty budou mezi šest až devíti stupni na nulou, na horách do plus pěti. Vítr může také dnes dosahovat rychlosti v nárazech až 70 km/h), na horách až 110 km/h. Během dne by měl slábnout