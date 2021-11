Na hřebenech Krkonoš se drží sníh, třeba u hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů bylo v neděli ráno podle krkonošské horské služby minus tři stupně Celsia, zataženo a okolo 20 centimetrů sněhu.

Meteorologové na dnešek pro Královéhradecký kraj předpovídají jasno až polojasno, postupně od severozápadu oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, zejména na horách, později nad 1000 metrů srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty vyšplhají na sedm až deset stupňů, na horách budou nejčastěji mezi dvěma až pěti stupni nad nulou.

V listopadu je lanová dráha kvůli pravidelné podzimní údržbové odstávce v provozu jen o víkendech a od 17. do 21. listopadu, a to od 08:00 do 18:00.

Sněžka je charakteristická svým jehlanovitým tvarem a z hlediska počasí jde o extrém a nemusí být vždy reprezentativním místem toho, co se děje jinde v Krkonoších. Sněžka ční do volné atmosféry a klima je tam navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a velehorské.