Gratulantů přišla celá řada a nechyběly ani známé tváře. Svému králi přišel popřát i Martin Chodúr s partnerkou, který je ministrem kultury pro horskou oblast Lašského království. „S králem Vilušem jsem se potkal poprvé už na konzervatoři, kde jsem studoval klarinet. On byl vždy nepřehlédnutelnou osobou. Když jsme ho viděli v prvním ročníku v klobouku a jeho tradičním oděvu, tak jsme si nejprve mysleli, že je myslivec, pak jsme vše pochopili. No a teď jsem jeho ministrem kultury,“ vysvětluje s úsměvem Martin Chodúr.

Král po představení písní z nového CD a jeho křtu začal přijímat gratulace, které nebraly konce. Panovník je u svého lidu velice uznávanou a váženou osobou a všichni mu přáli hlavně pevné zdraví, spoustu krásných akcí a dalších výšlapů. Krále po celou dobu vystoupení hudebně doprovázely Hana Jamrozová, Lucie Gorecká a také Odualajne band.

„Popřál bych mu spoustu radosti do života, aby ho to Lašské království pořád tak naplňovalo a bavilo a aby mu to pořád tak krásně zpívalo, protože má i v 75 letech nádherný hlas. Jsem moc rád, že udržuje naživu všechny ty písničky a lašskou kulturu,“ doplnil Martin Chodúr.

K přání se připojili také gratulanti místního Čenda spolku s hodoňovickým fojtem. Čendaspoláci králi popřáli: „Pevneho zdravja, dluheho žiťa, tych nejlepšich ludi kolem sebe – vjernych Lachuv a malebnu lašsku zem“. Král dostal kromě léčivých bylinných nápojů i pecen chleba, perníkové srdce nebo domácí med.

„Buď poctivym aji spravedlivym kralem, ať ludi diky tvojemu vladnuťu eště dluho svobodně žiju, ně tylko pod Monte Čupelym, ale aji v celym svjete,“ doplnila přání Dajana Zápalková, kronikářka obce Baška. Po hudebním programu lašského krále následovala bujará zábava a lidová veselice. Svému králi zazpíval v průběhu večera i jeho ministr kultury Martin Chodúr s kytarou.