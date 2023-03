Ostravskou univerzitu vede od prvních březnových dní nový rektor Petr Kopecký. Ve funkci vystřídal po osmi letech Jana Latu, který se nyní coby lékař věnuje mimo jiné ambulantní praxi.

Rektor Ostravské univerzity Petr Kopecký. | Foto: Se souhlasem OU

Janu Latovi skončilo 28. února druhé funkční období v čele univerzity, které se neslo zejména v duchu stavby univerzitního kampusu na Černé louce, a od března ji coby rektor oficiálně vede Petr Kopecký. Ačkoli inaugurace je na programu až 12. dubna právě v Komorním sále nového City Campusu Ostravské univerzity (OU), funkci vykonává už nyní.

„V tomto případě to nefunguje jako například u prezidenta, který musí být jmenován do funkce a až poté může vykonávat činnost, pan rektor zahájil své funkční období 1. března a potrvá mu do 28. února 2027,“ řekl Deníku vedoucí Centra marketingu, komunikace a popularizace OU Adam Soustružník s tím, že inaugurace rektora bude ve vztahu k vykonávání funkce „formalita“, spíše půjde o významnou slavnostní společenskou událost.

Petr Kopecký je s univerzitou spjat nepřetržitě od svých studijních let, dlouhodobě působil na Katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty. „Ostravskou univerzitu vnímám jako dobře fungující organismus o sedmi součástech (šest fakult a jeden ústav), v jejichž čele stojí kompetentní lidé, kteří je dokážou i v nelehké době dále rozvíjet, nejen udržovat při životě,“ řekl Kopecký.

Priority: platy, kampus a komunikace

Coby rektor by chtěl zlepšit zejména platovou otázku zaměstnanců a interní komunikaci v rámci univerzity.

„Finanční ohodnocení zaměstnanců má k ideálu hodně daleko. Podfinancování vysokých škol je problém, který v součinnosti s dalšími rektory hodlám řešit. Neustále se totiž rozevírají nůžky mezi platy učitelů v regionálním a vysokém školství. Pro celou řadu oborů to představuje značné riziko,“ zdůraznil Petr Kopecký s tím, že bezprostřední výzvu představuje také spuštění provozu dvou nových budov na Černé louce a nastavení jejich udržitelného chodu.

Zlepšit chce i otázku interní komunikace na univerzitní půdě. „Většina problémů, se kterými jsem se na různých úrovních potýkal, vyplynula z toho, že věci nebyly dostatečně komunikovány – byly dobře míněny, ale nedostaly se k širší akademické obci,“ popsal své postřehy z minulého období, na jejichž řešení se chce zaměřit.

O jeho jmenování rozhodl Akademický senát OU už 28. listopadu minulého roku, kdy získal 23 z 38 možných hlasů senátorů a volby tak vyhrál – ke svému překvapení – už v prvním kole. Jan Lata po dvou po sobě jdoucích funkčních obdobích už znovu kandidovat nemohl.