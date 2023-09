Obyvatelé Chebu se ve středu dočkali slavnostního otevření nové lávky, která zajistí propojení centra města s jeho periferiemi Maškov a Švédský vrch. Lidem toto unikátní dílo, které má několik nej, zkrátí podle zhotovitele trasu do centra města ze současných dvou kilometrů na 300 metrů. Její životnost je odhadována na 100 let.

Cheb otevřel druhou nejdelší lávku v zemi | Video: Cichocki Roman

Přišlo mnoho zvědavých Chebanů, kteří si lávku ihned po jejím otevření prošli. Nová lávka na Švédský vrch představuje unikátní technické dílo, s celkovou délkou přibližně 400 metrů se jedná o druhou nejdelší lávku pro pěší v České republice. V případě lávek, které mohou používat i cyklisté, je pak v tuzemsku vůbec nejdelší. Další prvenství spočívá v tom, že překlenuje 43 kolejí, což je opět nejvíce v České republice.

Ojedinělé je i technické řešení lávky. Její výstavba představovala naprosto unikátní operaci, která zatím nemá v České republice obdobu. Segment, který byl na Švédském vrchu vybetonován jako první, během následných výsuvů postupně doputoval až do Riegerovy ulice, kde byl letos v únoru s milimetrovou přesností zafixován.

Nečekané problémy

Investor se při stavbě musel vypořádat i s nečekanými problémy. „Největší investiční akci Chebu za poslední roky zkomplikovala insolvence původního zhotovitele, který stavbu opustil v srpnu minulého roku. Už dva měsíce poté ale na dostavbě lávky začali pracovat kolegové ze Swietelsky Rail, kteří se museli na stavbě rychle přizpůsobit, zajistit dodavatele a navázat na termíny výluk,“ konstatoval zástupce stavební firmy Swietelsky Rail.

Cheb otevřel druhou nejdelší lávku v zemi. Vydržet má 100 letZdroj: Deník/Roman Cichocki

Lávka, která je složena ze 14 segmentů, je velmi specifická a zahrnuje unikátní technologie. Celkem 13 segmentů se montovalo přímo na Švédském vrchu a následně se vysouvalo do Riegrovy ulice. Výstavba jednoho segmentu včetně vyskládání bednění, vyvázání výztuže, uložení betonu, výsunu a předepnutí trvala zhruba měsíc. Výsun z důvodu omezených možností výluk probíhal vždy v noci ze soboty na neděli.

„Samotná výstavba stála přibližně 200 milionů korun a na dalších zhruba 50 milionů pak přišly úhrady za zajištění výluk. Na ty mělo jít podle předběžných odhadů ještě o 20 milionů více, výslednou částku se však podařilo díky dobré koordinaci stavebních prací snížit. Poměrně výraznou část nákladů na výstavbu pokryla dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši necelých 90 milionů korun,“ informovalo veřejnost město Cheb.

Pro pěší i cyklisty

Díky šířce 3,5 metru budou moci novou lávku využívat jak pěší, tak cyklisté. Z dalších zajímavostí je možné zmínit například to, že na obou koncích je zajištěn bezbariérový přístup, lávka má speciální protiskluzový povrch nebo že bude monitorována třemi kamerami. Byla také, z preventivních důvodů, opatřena speciálním nátěrem proti sprejerům. Při odpovídající údržbě by její životnost měla být minimálně 100 let.

Cheb otevřel druhou nejdelší lávku v zemi. Vydržet má 100 letZdroj: Deník/Roman Cichocki

Původní lávka na Švédský vrch musela být v roce 2016 kvůli havarijnímu stavu uzavřena a o dva roky později byla zdemolována. Stavba nové lávky pak začala v listopadu 2020.