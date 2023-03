Minulé vedení města novou lávku přes Labe v blízkosti hradeckého Aldisu obhajuje, jako jedinečné a krásné stavební dílo. „Moc se nám líbí, bydlíme tady naproti na nábřeží a blíž to budeme mít jak do Šimkových sadů, tak třeba do vedlejší sousední zóny,“ těší se dvě seniorky, které se mezi prvními vydaly po nové lávce přes Labe.