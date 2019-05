Kdysi vyhlášené běloveské lázně už čtvrt století nezadržitelně chátrají. A jejich obnova je v nedohlednu. Městu Náchod už došla trpělivost a minulý týden vypovědělo memorandum uzavřené s vlastníkem lázní – firmou IDA SpaMed. Místo toho se náchodská radnice soustředí na svůj vlastní lázeňský projekt – dostavbu Malých lázní.

„Vypovězení memoranda pro staré lázně nic neznamená. Celá záležitost není o memorandu, ale o tom, že se do struktur současného vlastníka vrátili lidé, kteří pro obnovu starých lázní v minulých 20 letech nic neudělali. A nemám důvěru v to, že se tam do budoucna bude něco dít,“ uvedl náchodský místostarosta Jan Čtvrtečka. Jeho kritiku však jednatel firmy IDA SpaMed Ján Bobovský odmítá: „Podle mě nebyly k vypovězení memoranda objektivní důvody.“

Podle Jána Bobovského obnovu lázní oddalovala jednání se státem a také s investorem. „Původní investor tvrdil, že bude schopen lázně rozjet. Nestalo se tak, a proto jsem se vrátil a získal zpět majetky obou společností. Tedy Lázní Běloves a Běloveské minerální,“ uvedl Ján Bobovský a dodal, že se v tuto chvíli vedou intenzivní jednání o vstupu dalšího potenciálního investora.

Obnova Malých lázní

V polovině dubna podepsal starosta Náchoda Jan Birke smlouvu o dílo s firmou Průmstav Náchod na dostavbu areálu Malých lázní v Bělovsi. Dokončení stavby za téměř 15 milionů korun je smluvně stanoveno na dobu šesti měsíců od podpisu nové smlouvy.

Demolice na dohled

Minulostí je však vidina půl-miliardové investice a zahájení lázeňské sezony v roce 2020.

„Jenom získání stavebního povolení je otázkou dvou tří let. Určitě však chceme obnovit lázeňský park, a pokud naše plány s výstavbou první etapy stihneme do roku 2022, tak to bude úspěch,“ nastínil budoucnost projektu Ján Bobovský, který očekává, že ještě letos půjdou k zemi některé lázeňské budovy. „Ještě letos by měly být zdemolovány budovy, které jsou v havarijním stavu. A do konce letošního roku očekávám i vstup partnera, který začne konečně lázně budovat,“ dodal jednatel firmy IDA SpaMed, kterému při hledání strategického partnera hraje do karet ukončení dlouholetých sporů se státem. „Minulý měsíc došlo k ukončení sporů se státem o vlastnictví majetku. Konečně jsme podepsali dohodu, na jejímž základě můžou být vrty privatizovány. To pokládám za významný krok pro jednání s investory,“ dodal Ján Bobovský.