„Připravujeme novou vyhlášku a musíme 4. prosince svolat mimořádné zastupitelstvo, abychom ji stačili schválit, zveřejnit a aby od nového roku nabyla účinnosti. Jinak nemůžeme poplatky vybírat,“ popisuje změnu starosta lázeňského města Lázní Bělohrad Pavel Šubr.

Nová úprava měla přitom platit od ledna 2021, poslanci ji však poslali do světa už od ledna 2020.

„Všichni s tím mají problémy. Vhledem k novelizaci zákona o místních poplatcích musíme také měnit vyhlášky o poplatku ze psů, z veřejného prostranství a poplatek za komunální odpad,“ vysvětluje Pavel Šubr.

Tvrdý dopad

Nyní může většina obcí vybírat jen poplatek z ubytovací kapacity, který je maximálně šest korun na lůžko a den, přičemž v Lázních Bělohradě je vybírán v částce tři koruny. Lázeňský a rekreační poplatek je až 15 korun na osobu a den. Oba poplatky, tedy z ubytovací kapacity a rekreační a lázeňský, vybírají převážně ty obce, které jsou lázeňským místem nebo atraktivním turistickým cílem.

Poplatek z ubytovací kapacity přitom hradí majitel rekreačního objektu, lázeňský a rekreační poplatek jde za klientem. Od nového roku bude v Bělohradě poplatek z pobytu 21 korun. Další novinkou je, že poplatek budou hradit i klienti nad 70 let, kteří od něho byli doposud ze zákona osvobozeni.

Osvobozeni od něho budou nově pacienti na komplexní lázeňské léčbě, kterých je v Lázních Bělohradě většina. „To je dost tvrdý dopad, pro nás je to ztráta zhruba dvě stě tisíc korun ročně,“ říká starosta.

Město Lázně Bělohrad ročně získá z lázeňského poplatku do své kasy 1,2 milionu korunu. Výtěžek je určen na zvelebení lázeňských míst nebo směřuje do kultury. „Jen do kultury dáváme tři miliony ročně, hodně nás stojí i údržba parků,“ upozorňuje Pavel Šubr.

„Na setkání starostů lázeňských míst minulý týden v Teplicích jsme mluvili o tom, že někteří hoteliéři a správci nařízení obchází a poplatky neodevzdávají obcím,“ nastiňuje jeden z nedořešených problémů, se kterým se lázeňská centra už nyní potýkají.