Jednou z těch, která jásá, je například Eliška Krátká. „Žije se nám tady úplně super. První dojem byl, jakoby tu něco chybělo. Postě zmizela auta a hluk. Dnes kolem našeho domu u silnice projede kolem pěti šesti aut,“ uvedla žena, která má v domě svých rodičů i malou prodejnu květin.

Na úbytek zákazníků si nestěžuje. „Naopak. Dříve měly babičky strach ke mně jít přes nepředstavitelně rušnou a nebezpečnou silnici. Teď mají konečně klid. Faktem je, že nyní je na staré trase uzavírka. Nová situace je nesrovnatelná,“ dodala Krátká.

Přestože celý obchvat ještě není zcela průjezdný ve směru ze Znojma na Brno kvůli jiným opravám silnice mezi oleksovickou a mackovickou křižovatkou, už nyní si většina řidičů užívá nového komfortu. Jedním z nich je pravidelně využívající trasu Znojmo – Brno Stanislav Hohl. „Nejde ani tak o významnější úsporu času. Tady můžeme mluvit opravdu jen o několika minutách. Jedná se o naprosto nový komfort při jízdě. Nemusí se dávat pozor na chodce v obci, lze let rychleji a především se řidič vyhne nepříjemný serpentinám, kde bývaly často nehody,“ konstatoval Hohl.



Kritikou naopak nešetřila majitelka Hotelu Weiss Hana Weissová. „Ano, je tu klid a bezpečněji. To je skutečnost. Tedy pokud nemluvíme o lidech, kteří naopak bydlí nedaleko nového obchvatu. Jde od něj hluk a pokud vím, s protihlukovými stěnami se nepočítá,“ naznačila Weissová.



Další problémy řeší podnikatelka jako zcela nové. „Dopravci přemístili autobusové zastávky a naši zaměstnanci musí chodit i tři kilometry přes staveniště pěšky. Raději si je sami vozíme. Nikdo teď neví, jak dlouho to bude trvat. Navíc jsou zmateni naši dodavatelé, které navigace vede zmatečně úplně jinam. Totéž platí pro naše hosty. Ti nenohou pohodlně na autobus aby dojeli třeba do Znojma,“ přiblížila podnikatelka s tím, že spatně označené jsou původní cesty do Znojma přímo v obci.



Starostka Lechovic Žaneta Dohnalová tvrdí, že o problémech ví. „Autobusové zastávky jsem se snažila už řešit, ale druhá strana mi řekla, že to kvůli technickým možnostem není možné řešit jinak. A protihluková stěna na obchvatu? Na to se někteří lidé opravdu ptají. Obávám se však, že nebude reálná i když ještě nějaká měření hluku tu budou,“ řekla Dohnalová.