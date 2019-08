/FOTO/ Vody z léčivého pramene Štengar se Šitbořičtí nějakou dobu nenapijí. Rozbory prokázaly, že ji zamořily koliformní bakterie.

Léčivý pramen Štengar v Šitbořicích | Foto: Obec Šitbořice

Jak se do pramene mohly dostat, si nyní lámou hlavu i odborníci. Zatím marně. „Hydrogeologové na nic nemůžou přijít. V pátek nás čeká další dezinfekce pramene, tak uvidíme. Momentálně pokládáme na betonové poklopy pramene další plastový, který ozdobíme dřevěným krytem. To abychom přístup shora zcela uzavřeli, a aby se do vody nic nedostalo. Zabezpečujeme i spáru mezi dlažbou a studnou,“ popsal starosta Antonín Lengál.