„Na skály lezu několikrát denně. Často musím kvůli tomu vstávat i ve dvě ráno. Nejtěžší je překonat lenost a vylézt z teplé postele do venkovního chladu. Výhled pak ale stojí za to,“ přibližuje horolezec s tím, že kontrola ledové stěny je nutná. Pokud by se to nedělalo, systém přestane fungovat, což se už v minulosti stalo.

Vírská ledová stěna letos slaví patnáctou sezonu. „Za tu dobu jsme udělali spoustu chyb, ze kterých jsme se poučili. Každý rok je to lepší a lepší. První léta bylo potřeba, aby se o to pravidelně starali tři lidé. Teď na to stačím sám,“ popisuje Matuška.

A vysvětluje, co by se stalo, kdyby nekontroloval trubky, které vodu na stěnu přivádějí. „Kvůli zimě by zamrzly. Museli bychom je pak montovat dolů a dávat do řeky. Tam totiž nejlépe rozmrznou. Byla by to práce navíc a zároveň bychom přišli o to nejlepší počasí,“ dodává.

Za poslední roky se posunula kupředu také technologie. „Každým rokem se něco zlepší. Začínali jsme třeba s dřevěnou konstrukcí. Některé věci však zůstávají po celou dobu stejné. Třeba trasa a směr, kudy voda teče. To je dopředu vytyčené a nejde to moc změnit. Maximálně to trochu ovlivní, jak zrovna fouká vítr. To se například stalo letos,“ uvádí předseda oddílu.

Matuška si uvědomuje, jak krásná a zároveň nebezpečná ledová stěna je. „Pohled na nedotčenou panenskou krásu zůstane jen do té doby, než do ní první lezci zabodnou své cepíny. Ale bez toho by to nešlo. Děláme to primárně pro tyto nadšence. V celé republice jde o unikát,“ říká.

Video: Ledová stěna ve Víru

Horolezec doplňuje, že si lidé musí dávat pozor. „Já při přípravě sesekávám kila ledu. To je nebezpečné. A opatrní musí být i lezci. Často se stane, že si někdo odnese nějaký šrám ve tváři. Naštěstí jsme nikdy nemuseli řešit nic vážnějšího. Na zabezpečení dbáme,“ ujišťuje zkušený lezec.

Hlavní sezona ve Víru vypukne v sobotu třináctého ledna. Bude trvat tak dlouho, jak dovolí počasí.

„Počasí kontroluji i třicetkrát denně. Možná stěna vydrží do konce měsíce, možná déle. Čekáme velký nápor. Určitě se tady za tu doby protočí stovky zájemců. A to i těch, kteří nikam nelezou. Lidi láká už samotný útvar. Navíc si u něj mohou rovnou prohlédnout jak řeku, tak přehradu. Obojí té kráse přispívá,“ uzavírá Slávek Matuška.