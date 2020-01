/FOTOGALERIE/ Zatímco většina lidí se poslední den roku 2019 choulila v teplých zimních bundách, členové Perunu Hluboká si nenechali ujít tradiční silvestrovské koupání. Úderem třinácté hodiny se do ledové vody v rybníku Řeka u Krucemburku vydalo celkem šest odvážlivců.

Silvestrovské koupání v rybníku Řeka. | Foto: Eva Nováková

Na břehu rybníka se sešlo zhruba pět desítek nadšenců. Do vody se jich však odvážilo jen šest, a to čtyři stateční muži a dvě odvážné zástupkyně něžného pohlaví. „Rád bych zdůraznil, že ačkoliv jsou to sportovci, nejsou to trénovaní otužilci,“ podotkl prezident Perunu Hluboká Luděk Strašil.