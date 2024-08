Ten už řadu let pracuje v třebíčské firmě Tipafrost vyrábějící zmrzlinu. Její mrazicí haly jsou obrovské. A hlavně - není v nich třicet nad nulou, ale pod nulou. Člověk se tak při vstupu připravuje na pořádný šok - a o to větší je překvapení, když zjistí, že náhlá změna teploty je vlastně příjemná.

Teploměry v létě nezřídka ukazují i přes třicet stupňů nad nulou. Slunce rozpaluje ulice doběla, kdo může, raději nevychází ze stínu. Přesto existuje místo, kde i v tropických dnech přijde teplé oblečení vhod. „Teď vcházíme do naší největší mrazírny,“ upozorňuje Rostislav Štveráček.

Mrazírna je vybavena moderním zařízením na zavážení a vyvážení palet, které jsou uskladněny v pětipatrových regálech. Zaměstnanci se do haly dostanou vždy jen na několik minut, nikdo v ní netráví hodiny. I obsluha vysokozdvižného vozíku, který dovnitř naváží palety, je v teple.

„Všimněte si, že je celý vozík zakrytovaný. Uvnitř si lze přitopit, obsluha tam proto může klidně být v tričku,“ ukazuje Štveráček.

Příjemné ochlazení

Celou halou prostupuje monotónní hučení. Pochází z větráků zavěšených pod stropem, zhruba v desetimetrové výšce. Právě ty chladí vzduch. Člověk však nepocítí sebemenší závan. Větráky jsou od něj tak daleko a v takové poloze, že proudění vzduchu není vůbec patrné.

Takzvanou pocitovou teplotu, o které se v zimním období často mluví ve zprávách o počasí, tedy nic neovlivňuje. Vzduch se přinejmenším do výšky lidské postavy nijak nehýbe, a proto je tu pocit příjemného ochlazení, nikoli třeskutého mrazu.

Oproti supermarketům či kancelářím, kde klimatizaci sice mají nastavenou na vyšší teplotu, ale proud ledového vzduchu je doslova obtěžující, je to rozdíl.

Deset minut strávených v mrazicí hale je oproti tomu v horkých letních dnech více než příjemných. Zaměstnanci expedice navíc nejdou z plus třiceti do minus třiceti okamžitě. Než se do mrazíren dostanou, čeká je ještě cesta oněmi částmi haly, kde se nemrazí, ale zároveň je tam už chladnější vzduch. A tělo si prý postupem času dokáže na tyto podmínky i zvyknout.

„Můžu říct, že se nachlazení se mi vyhýbá. To chladné prostředí má vliv na imunitu a jak člověk střídá teploty, je pak asi odolnější,“ zamýšlí se Štveráček. Tato slova potvrzuje i jeho kolegyně z firemní prodejny. „Já už jsem dva roky nemarodila,“ hlásí s úsměvem, zatímco zákazníkovi markuje krabici plnou nanuků.