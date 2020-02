Návštěvníci sobotního olomouckého masopustu se tentokrát mohou těšit na čtyři ledové sochy. Ze zmrzlé vody sochaři vytvořili řezníka s pašíkem v trokách, rychtáře se slivovicí, rychtářku s tácem jitrnic a malou Hanačku v kroji.

„Spotřebovali jsme čtyřiadvacet kvádrů ledu, každý z nich má hmotnost asi 130 kilogramů. Řezník je vysoký asi dva a půl metru, ostatní sochy jsou o něco menší. Původně jsme zvažovali, že se budou z ledových kvádrů kompletně vyřezávat přímo na Horním náměstí v Olomouci. Podle předpovědi počasí však mělo pršet a tak jsme raději sochy z asi 90 procent udělali předem a na místě je jen dokončujeme,“ popsal Marek Košmider z firmy Iceart.

Poté, co byly ledové skulptury převezeny v pátek odpoledne do centra města, se do jejich finálních úprav pustil sochař Václav Lemon.

„Společně s Mariánem Maršálkem pracovali na sochách pro olomoucký masopust dva dny. Předpokládáme, že řezník, rychtář, rychtářka a Hanačka z ledu vydrží na Horním náměstí v plné kráse minimálně do neděle. Vše samozřejmě záleží na vývoji počasí. Ideál je zataženo a asi pět stupňů pod nulou. Nejvíc jim škodí přímé slunce,“ vysvětlil odborník na zpracování ledu.

Ledové sochy jsou vyrobeny z vody, která prochází takzvanou osmózou (speciální filtrací), díky ní jsou pak hotová umělecká díla dokonale průzračná.

„Žádné přísady ani chemické přípravky se nepřidávají a tak sochy mohou na původním místě roztát,“ dodal Marek Košmider.