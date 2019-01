Sněhový příval a náhlé ochlazení proměnilo silnice v Pardubicích v kluziště.

Ledovka na náměstí Republiky. | Foto: Zdeněk Vavříček

Kolem půl sedmé hodiny večerní se na Pardubicko snesl bleskový příval sněhu. Padající sníh doprovázel silný vítr a přinesl s sebou nemilé překvapení. Ledovku.



Ledovka v Pardubicích ochromila i hromadnou dopravu. Dopravní podnik sáhl k netypickému řešení: "Z důvodu náledí byl zastaven v 18:35 hodin veškerý provoz MHD v Pardubicích," uvedl Dopravní podnik města Pardubic na svém facebooku.



"Nestává se to. Zastavili jsme to na základě aktuální povětrnostní situace. Zohlednili jsme s ohledem na zdraví, životy a majetek, že situace na silnicích je natolik nebezpečná, že to za to nestojí. Nadjezdy a podjezdy jsou pro naše vozy nesjízdné, klouže to všemi směry. U nadjezdu u Parama nám stojí pět autobusů z každé strany, to samé u nemocnice. Přistoupili jsme k tomuto opatření do doby, než se silničářům podaří situaci dostat pod kontrolu. Snažíme se nyní uvědomit co nejvíce lidí a cestujících. Nedovedeme odhadnout, kdy následky pominou. Nejde jen o páteřní silnice, ale i točny a další části tras," uvedl ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.

"Co si pamatuji, stalo se to snad jednou za třináct let. Na hlavních trasách se pokusíme obnovit provoz MHD do 20:00 hodin a na dalších linkách mimo hlavní trasy jakmile to půjde. Během noci snad provoz MHD obnovíme zcela," dodal k osmé hodině večerní Tomáš Pelikán.



"Všichni na náměstí Republiky jedou doslova krokem, silnice je jedno velké kluziště," popsal Deníku Zdeněk Vavříček situaci v centru města. Na Teplého ulici se před devatenáctou hodinou srazila tři vozidla, nehoda se obešla bez zranění.



V práci jsou také hasiči. Silný vítr totiž kácel stromy. "Dobrovolní hasiči ze Srchu zasahovali na silnici od Stéblové směr Staré Ždánice, kde strom spadl přes vozovku. Jednotka z Horního Jelení zase odstraňovala strom přes komunikaci směrem na obec Jaroslav," uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

"Prudký nárazový vítr poslal teď večer k zemi další stromy. Hasiči v celém kraji jsou v terénu. Jeden případ za všechny - ve Vraclavi hasiči odstraňovali spadlý strom, když o pár metrů dál spadl další strom na auto. Řidiči se naštěstí nic nestalo," dodává mluvčí hasičů.