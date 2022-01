Úplně mimo obor ale nezůstane ani tak. V létě vypomůže jako průvodčí historické tramvaje, která je stejně stará jako on. „Je to vůz z roku 1943, na kterém jsem jezdíval, když byl normálně v provozu. Tramvajová linka H4 sleduje trasu linky 4. Jezdí o víkendu od června do září centrem přes Náměstí Svobody,“ upřesňuje.

Na přehazování výhybek používá takzvanou vekslbaldu. „Staré tramvaje jsou bez moderní elektroniky. Ručně zavírám dveře klikou i přehazuji výhybky. Za jízdy slezu sedmdesátkrát nahoru a dolů, abych vekslbaldou, neboli tyčí, přehodil výhybku do žádaného směru a my mohli pokračovat v jízdě,“ popisuje.

Sobotní teplotní rekordy: ve Strážnici měli nejteplejší první leden od roku 1936

Je jedním z nejdéle sloužících řidičů brněnského dopravního podniku. Tramvaje v Brně řídil osmačtyřicet let. „Doprava obecně je pro mě celoživotní láskou od útlého dětství. Do řidičské kabiny jsem poprvé usedl druhého června 1971 a neopustil ji až do roku 2019. Řídil jsem linku číslo čtyři, která mířila z Masarykovy čtvrti do Komárova,“ vzpomíná.

Za svoji kariéru je nejvíce pyšný na to, že v Brně jako jeden z vedoucích zaměstnanců přispěl ke změně organizace tramvajové dopravy. Systém z roku 1995 se udržel do dneška.

„S kolegy jsme se rozhodli pro odvážný krok. Zredukovali jsme počet tramvajových linek z dvaadvaceti na třináct. Druhá změna byla ta, že autobusy už nejezdily do centra. Jejich trasy se zkrátily k tramvajovým zastávkám mimo střed města,“ vysvětluje.

Kromě tramvají má rád i lidovou hudbu. Osmadvacet let stál v čele brněnského folklorního souboru Javorník. Vedení už předal mladším následovníkům, na zkoušku ale chodí stále rád. Tamní společnost ho nabíjí energií.

Uplynulý rok obrazem na jižní Moravě: Hody po tornádu i dronová show

Mezi jeho další koníčky patří procházky a dovolené v Čechách či na Slovensku. „Jsem hrdý na to, že už čtrnáct let jezdíme s rodinou na společnou týdenní dovolenou. Mám dceru, syna a pět vnoučat, takže nás dohromady jezdí asi patnáct. Nejvíce mě těší, že s námi cestují i děti, že je výlety s námi pořád baví,“ raduje se

Letošního Silvestra oslaví s manželkou v Brně. „Přes den půjdeme na procházku. Denně ujdeme kolem 8000 kroků. Večer si odpočineme u televize. Rádi sledujeme pana Šípa a Všechnopárty,“ říká.