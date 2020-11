Že se nejednalo o obyčejnou jízdu, symbolizovala i velkoformátová plachta přímo pod řidičem. „Vysokopodlažní autobusy Karosa se loučí s Ostravou,“ stálo na autobusu v poslední den jízdy. S dodatkem „…příště už jen bez schodů“.

To aby lidé snáz pochopili, proč dopravce celkem osm Karos vyřadil.

Koresponduje to se dvěma ruku v ruce jdoucími záměry DPO – mít celý vozový park nízkopodlažní a bez dieselových motorů. „Je to hrozná škoda, byl to můj oblíbený autobus,“ vzal zprávu s těžkým srdcem Tomáš Plaček a smutnili i další. Vůz Karosa B 941 s evidenčním číslem 4285 svezl cestující naposledy na linkách 44 a 48.

Karosa B 941 E ev. č. 4283:

(*někdy je třeba několik sekund počkat, než se video načte.)

Dopravní podnik tyto Karosy, které se vyráběly v samém závěru minulého tisíciletí, prodá, jeden vůz ale uloží do depozitáře historických vozidel. Dopravní nadšenci se tedy se známou Karosou jistě ještě setkají při některé z akcí pořádaných DPO ve spolupráci s Kroužkem přátel DPO.

AUTOBUSY NA PRODEJ

Dopravní podnik zároveň vyřadil z provozu a prodává také patnáctimetrové autobusy Solaris Urbino 15, Solaris Urbino 12 a Irisbus–Citelis. Ať už proto, aby ještě posloužily jinému dopravci, či případně i pro některého soukromého zájemce. K prodeji nabízí celkem 23 těchto vozidel a cenové nabídky za ně přijímá do poledne 30. listopadu. Zájemci si je mohou prohlédnout v depu na Hranečníku či v Porubě. V ulicích města je nahradily nové vozy.

„Solarisy nebudeme prodávat úplně všechny, některé si necháme v rezervě, protože jsou v dobrém stavu a v záloze se nám mohou hodit. V běžném provozu je nahradíme novými autobusy s pohonem na CNG, na které jsme navíc mohli čerpat dotaci,“ řekl Deníku ředitel DPO Daniel Morys.

Už na začátku příštího roku chce DPO dostát svému slibu, mít původně do konce roku 2020 všechny své autobusy nejen nízkopodlažní, ale také ekologičtější – bez dieselových motorů. „Moderní vozový park je jedním z našich dlouhodobých cílů a jsem rád, že jsme v tomto směru dosáhli dalšího významného milníku, a můžeme našim cestujícím stále nabízet větší komfort při každodenním cestování,“ dodal Morys.