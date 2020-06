Na vlakovém nádraží v Lovosicích je od úterý 23. června k vidění Legiovlak. Město se stalo čtvrtou zastávkou této speciální soupravy při jejím letošním putování po České republice.

Legiovlak přijel do Lovosic | Foto: Deník/Karel Pech

Veřejnosti bude Legiovlak v Lovosicích přístupný zdarma až do neděle 28. června. Ve všední dny je otevřený od 8 do 18 a o víkendu od 9 do 19 hodin. Historická souprava se skládá ze čtrnácti zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon.