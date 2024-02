Lego sbírá od svých čtyř pěti let. „První jsem dostal na Mikuláše, bylo to malé pouštní letiště,“ vzpomíná na začátky své celoživotní vášně Tobiášek.

Sběratelství je v Česku velmi oblíbené. Každoročně vzniká i řada rekordů:

Svět rekordmanů. Češi jsou sběratelská velmoc, říká Miroslav Marek

Dvě třetiny stavebnic jsou jeho, zbytek vystavují jeho kamarádi. Mezi kostičkami jsou jako doma a ochotně návštěvníkům prázdninové výstavy vše ukazují a rádi o svém hobby mluví. Děti si mohou zajezdit s dálkově ovládanými modely aut nebo pásových vozidel. „Vystavovat nás prostě baví. Tady je i dost místa, kde můžeme vše vidět pohromadě. Sejdeme se tady s dalšími sběrateli, protože každý jsme z jiné části kraje, probereme, co je nového, pochlubíme se svými novinkami,“ vysvětluje osmadvacetiletý muž.

Výstava Lega těší teď malé i velké v Hradci KrálovéZdroj: Deník/Jiří Fremuth

Vystudoval strojní průmyslovku a Legu je věrný celý profesní život. Hned po škole nastoupil do kladenské fabriky dánského výrobce. „Byl jsem modelář, stavěli jsme z Lega velkostavby a ty se posílaly do světa.“

Pak pracoval v hradecké prodejně stavebnic v Hradci Králové a od podzimu provozuje vlastní prodejnu v Dobrušce.

Raritní stavby i cenné figurky

Libor Tobiášek si občas udělá radost nějakou tou raritní stavbou. Nedávno si třeba postavil z kostek klasický český motoráček nebo vylepšil jednu novinku od Lega, tedy Orient Express. Dva originální vagony doplnil motorizovanou mašinou. „Zatím nevím o nikom jiném, kdo by to udělal. Zmotorizoval jsem ji hned druhý nebo třetí den po začátku prodeje,“ připomíná. Problém je jediný – každý vagon váží téměř tři čtvrtě kilogramu a jedinečná mašinka utáhne jen jeden.

„Tenhle můj koníček mě vrací do dětských let, když chcete uniknout z toho, že jste nudný dospělák,“ myslí si muž a ukazuje třípatrový londýnský autobus. „Ten jsem dostal, když mi bylo osm let. Po letech se hrabu ve svých kostkách a narazím na fialové a vzpomněl jsem si, že jsem ho měl. Tak jsem ho znovu sestavil a vše se mi vrátilo, jak jsem si s ním jako kluk hrál,“ dodává milovník stavebnice trochu nostalgicky.

Kolejiště, jehož autorem je modelář z Přeštic, je propracované do nejmenších detailů:

Nejen mašinky. Modelář z Přeštic vytvořil unikátní železniční svět plný detailů

Lego je ale také byznys. „Málokterý legař to přizná. Je to sběratelství, ale jsou v tom také peníze. Stejně jako investujete do zlata, tak investujete do Lega,“ vysvětluje Libor Tobiášek. „Existují například limitované setové figurky, většinou to bývá Star Wars nebo Pán prstenů, které byly ve filmech. Jsou to sety, které se vydaly v omezeném množství, nebo sety, které se u nás neprodávaly. A ty mohou mít velkou cenu.“

Výstava Lega těší teď malé i velké v Hradci KrálovéZdroj: Deník/Jiří Fremuth

Příkladem je právě figurka z Hvězdných válek. „Tohle je Darth Revan z roku 2014. Tehdy se dával zdarma k nákupu nad 1500 korun. Je to postava, která vystupovala pouze v knihách a hrách. Proto je pro fanoušky filmové série hrozně vzácná. Její cena roste každý rok třeba o 500 nebo 1000 korun a dnes je prodejná kolem 6000 korun. A stále to roste,“ ukazuje. Existují ale i figurky, které se ve světě prodávají za víc než 100 tisíc korun.