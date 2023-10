Bezmála dvě promile nadýchal opilý dětský lékař, když ho kontrolovali za volantem jeho vozu policisté na Chebsku. Cizinec, který ordinuje na různých místech Tachovska, měl podobné problémy už v minulosti. Když byl přistižen za volantem letos v květnu, a to přesto, že měl dokonce i zákaz řízení, nadýchal dokonce přes dvě promile.

Muhsin Al K | Foto: DENÍK/Josef Holek

„Můžeme potvrdit, že v neděli 15. října letošního roku provedli policisté z obvodního oddělení Mariánské Lázně orientační dechovou zkoušku s třiašedesátiletým řidičem osobního automobilu značky Fiat Panda, který jel směrem na Starou Vodu. Tato dechová zkouška vyšla s pozitivním výsledkem 1,74 promile. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ uvedl bez bližších podrobností policejní mluvčí Jakub Kopřiva s tím, že muži byla další jízda zakázána a podrobil se odběru krve a moči.

Podle zjištění Deníku seděl za volantem dětský lékař Muhsin Al K., který přišel do Čech z Iráku v 90. letech minulého století a který ordinuje v Boru, Stříbře a Plané na Tachovsku. Na silnici se měl chovat podle svědků riskantně a poté nečekaně zastavit. Když jeden z dalších řidičů zjistil, že je opilý, znemožnil mu odjet a přivolal policii.

Starostka, která okrádala obec, skončila. Město Libavá má nové vedení

Podle zdroje Deníku to není poprvé, co má tento lékař problémy s alkoholem za volantem. Když byl kontrolován hlídkou letos v květnu u Chodové Plané, nadýchal 2,3 promile, a to měl navíc platný zákaz řízení.

„Já jsem stál, pod vlivem jsem nejel,“ tvrdil Deníku Muhsin Al K. Dodal, že žádné vysvětlení k věci nemá. Rodiče jeho malých pacientů ale dle jeho vyjádření strach mít nemusejí. „Proč by se měli bát? Já v práci nikdy nepiju. Teď jsem v práci. Máte pocit, že jsem opilý?“ reagoval lékař s tím, že více k věci říkat nebude.