Sehnat dětského lékaře je na Znojemsku problém. Na Vranovsku nyní není žádný. Nechat se nově zaregistrovat u stomatologa je v regionu také složité. Zubaři stárnou a nové pacienty nepřijímají.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Martin Divíšek

Celkem sedmdesát kilometrů k lékaři do Znojma a zpět domů musí, chce-li zavézt své děti k dětskému či dorostovému lékaři, jet autem Marie Tesařová z Bítova. Ve známé obci na Vranovsku dětský lékař není. „Protože jezdím do Znojma do práce, k jejich lékaři je vozím do města. Praktická lékařka je v důchodovém věku a netuším, zda až půjde na odpočinek, budeme mít za ní náhradu,“ uvedla Tesařová.