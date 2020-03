ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

„Ano, muž byl ošetřen na pohotovosti. Neměl pozitivní cestovatelskou anamnézu a byl propuštěn do domácího léčení. V sobotu se mu přitížilo. Kontaktoval hygieniky a po odebrání vzorků s pozitivním výsledkem se v karanténě ocitla lékařka i se zdravotní sestrou, které s ním přišly do styku.

V karanténě jsou podle Danihelkové jen tyto dvě zdravotnice. „Jejich absence nijak neovlivní chod na lůžkových odděleních. Byly to externí zdravotnice sloužící jen v rámci pohotovosti. Další zaměstnanci ani pacienti tak v karanténě být nemusejí. I přes to nemocnice chystá radikální omezení pohybu veřejnosti v areálu a vstupu do nemocnice," dodala Danihelková.

Nakažení lékaři v břeclavské nemocnici

Ředitel břeclavské nemocnice Petr Baťka v neděli potvrdil, že pozitivní test na koronavirus měli dva lékaři z místního oddělení ARO. „Dalších čtyřiatřicet zaměstnanců mělo negativní test. Zhruba u padesáti lidí ještě čekáme na výsledky, budou zřejmě v pondělí dopoledne," řekl Baťka.

Břeclavská nemocnice má 850 zaměstnanců. Aktuálně jsou v karanténě desítky lidí. Zařízení tak pomáhají i další nemocnice. „Zastavili jsme příjem na oddělení a zastavujeme i veškeré operace mimo porodu císařským řezem. Spolupracujeme s nemocnicemi v Hodoníně, Kyjově a Brně, a spolupráce je dobrá," dodal ředitel Baťka pro Deník.

Například pacienty, kteří potřebovali akutně operaci zlomeného krčku, si převzali chirurgové v Hodoníně.

Jednadvacet nakažených

Na jižní Moravě aktuálně zůstává jednadvacet pacientů nakažených koronavirem. „Za posledních čtyřiadvacet hodin mělo pozitivní test deset lidí,“ sdělila Renata Ciupek z krajské hygienické stanice.

Patnáct případů je importovaných z různých zahraničních destinací jako Itálie, Německo, Balkán, Španělsko či Spojené státy. „Dalších šest případů už je výsledek našich epidemiologických šetření. Jde o kontakty s těmito nemocnými. Dá se očekávat, že takových případů bude přibývat,“ přiblížila Ciupek.

Pouze čtyři pacienti jsou nyní hospitalizovaní na klinice infekčních chorob ve Fakultní nemocnici Brno, zbylí jsou v domácí karanténě. „Dnes jsem konzultovala s nemocnicí, že jeden pacient bude propuštěný do domácí izolace. Jeho stav je velmi uspokojivý,“ zmínila Ciupek.

Všichni aktuálně nakažení v kraji jsou dospělí. Nejmladšímu je jednadvacet, nejstaršímu pětaosmdesát. „Jedná se o třináct mužů a osm žen,“ uvedla Ciupek. Nakažení jsou podle ní z Brna, Brněnska, Blanenska, Břeclavska a Hodonínska.

Zdravotníci už vyšetřili více než 350 lidí a tento počet stále narůstá.