Zájem o studium na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci je dlouhodobě obrovský, počet přihlášek podaných v letošním roce je však rekordní. V úterý, kdy se konaly přijímací zkoušky, byla fakulta v obležení.

Zájem o studium na Lékařské fakultě Univerzity Palackého je obrovský. | Video: Tauberová Daniela

K moderní budově v Hněvotínské ulici od časného rána proudily stovky zájemců o prestižní obory. Na příjezdových komunikacích se tvořily kolony. Najít volné místo k odstavení vozidla po dobu přijímaček byl problém.

První uchazeči usedli k písemnému testu, jehož obsahem jsou znalosti z biologie, fyziky a chemie, v 7.00. Během dopoledne byly ještě dva bloky.

„Náročné, ale s tím jsem počítala. Hlavně chemie a biologie. Ale snad to mám,“ hodnotila Adéla. Do Olomouce přijela z Havířova. „Před Ostravou upřednostňuji Olomouc. V životopise to vypadá lépe a Olomouc se mi líbí jako město. Všichni mi drželi palce,“ usmála se.

Úspěch českých vědců: Našli způsob, jak s pomocí AI odhalit zubní kazy

Chemie byla náročná i pro Terezu z jižní Moravy. „Maturovala jsem z biologie a fyziky. Chemie byla pro mě těžká, nejsem si moc jistá,“ uvedla sympatická brunetka, na které byla znát obrovská úleva, že má test za sebou. „Mám přihlášku i do Brna a Hradce. Olomouc bych ráda. Uvidíme,“ loučila se snad budoucí olomoucká medička a svižně odcházela na tramvaj.

Fakulta má velkou prestiž

Zájem o studium na olomoucké lékařské fakultně je rekordní.

„V letošním roce se k nám hlásí dosud nejvyšší počet uchazečů. Je ale třeba připomenout, že o studium v našich studijních programech je velký zájem dlouhodobě,“ hodnotila zájem proděkanka Lékařské fakulty UP Hana Kolářová.

Zájem i prestiž, kterou si fakulta získala, vedení těší.

„Z takového množství uchazečů máme možnost vybrat ty nejlepší budoucí studenty. Zájmu si velmi vážíme,“ reagovala profesorka Kolářová.

Velký průlom v lékařství. Za střevní záněty může dávný gen, lék už se vyvíjí

Počet řádně podaných přihlášek do českých studijních programů je 2813 pro studijní program Všeobecné lékařství, z tohoto počtu je 976 uchazečů ze Slovenska a 108 uchazečů z jiných zemí, nejvíce pak 61 z Ukrajiny.

„Kapacita 1. ročníku je 270 studentů,“ upřesnila proděkanka.

Na zubní lékařství se hlásí 1438 uchazečů, z toho 392 uchazečů ze Slovenska, 53 ostatních cizinců a nejvíce opět z Ukrajiny, odkud je 29 uchazečů. Kapacita 1. ročníku je 90 studentů.

Staví se nová budova

Lékařská fakulta nabízí svým studentům podle vedení nejen moderní a kvalitní výukové zázemí, ale i přátelský přístup.

„V souladu s naším mottem ‚Rozumem a srdcem‘ (Mente et corde),“ poukázala profesorka Kolářová.

Člověka se snažíme dostat do stavu, aby věci zvládl sám, říká fyzioterapeutka

V současné době fakulta pro studenty modernizuje a rozšiřuje výukové prostory. V roce 2026 by měla být dokončena nová budova s aulou pro 400 studentů a s učebnami pro praktickou výuku budoucích lékařů na nejmodernějších simulátorech.

„Pro stávající i budoucí studenty tak zajišťujeme vysokou úroveň vzdělávacího procesu a rozšiřujeme kompetence a připravenost našich studentů na povolání lékaře,“ dodala proděkanka Hana Kolářová.