Masopustní veselí v ulicích. Lešetínský fašank bavil Zlín, přilákal tisíce lidí

Tradiční masopustní veselí se opět tuto sobotu vrátilo do ulic Zlína. Po roční přestávce v důsledku pandemických omezení, se Zlíňané mohli opět radovat a užívat si tradiční Lešetínský fašank. Tentokrát ve žlutomodrých barvách, neboť i tato událost byla věnovaná významnému výročí Zlína, které letos slaví, a to 700 let od první písemné zmínky o tomto městě.

Lešetínský fašank 2022, 19. února ve Zlíně | Foto: Deník/Jan Karásek

Dvaadvacátý díl oblíbeného Lešetínského fašanku si nenechaly v krajském městě ujít tisíce lidí. Organizátoři byli rádi, že lidé přišli a našli si na akci opět po pauze cestu. Radost jim udělali zejména návštěvníci v maskách. „Uvítáme každého, ať už to jsou dospělí, nebo děti, hlavně když přijdou v nějakém kostýmu. Samozřejmě jsme vždycky rádi, když návštěvníci reagují na aktuální téma, kterým je letos právě už zmíněných sedm set let od první písemné zmínky o Zlínu,“ uvedla před akcí v rozhovoru pro Deník jedna z organizátorek oblíbené akce Zuzana Baťová z Hospůdky U Kovárny. V průvodu a při pochovávání basy tak mohli lidé v sobotu vidět Baťovo letadlo nebo Baťův pomník. Nechyběl však ani medvěd, kašpar nebo policajt. „Mám radost, že se rozvolnily covidové opatření a že tady můžeme být všichni spolu,“ uvedl představitel muže zákona v uniformě příslušníka SNB Antonín Pášma. „Tu jsem koupil ve frcu za tisícovku, prostě jsem to tam nemohl nechat,“ smál se. Jak je již zvykem, k takové hojně navštěvované akci patří dobroty a nejrůznější kulinářské speciality. Jediný problém zaznamenal prodavač cukrové vaty. Silný vítr, který vál v sobotu dopoledne i ve Zlíně, totiž rozmetával prodavači z hrnce sladkou pavučinu do širokého okolí. Projekt Nové Hurdisky v Otrokovicích: V plánu je dvaačtyřicet atraktivních bytů Naproti tomu řezník Martin Žák a jeho tým měli plné ruce práce a řada zákazníků u jejich stánku nekončila. Tady naštěstí, jejich speciality neodnesl vítr a skončily na talířích a v břiše milovníků zabíjačky. „Nejvíce jde zabijačková polévka, pak ovar a další zabíjačkové speciality,“ zmínil Martin Žák. A kolik pašíků padlo v sobotu na pohoštění návštěvníků? „Nevím přesně, nejméně čtyři,“ doplnil řezník. Příprava Lešetínského fašanku není snadná a sotva skončí jeden, připravují organizátoři již další ročník. „Nejvíc času zaberou administrativní věci, například uzavírky ulic, ale naštěstí máme dost dobrovolníků a nadšenců, kteří nám pomáhají,“ zmínila v uvedeném rozhovoru Zuzana Baťová. Za dobu, kdy akce byla uspořádána poprvé, se její ohlas rozšířil a akci začalo navštěvovat čím dál více návštěvníků. „Takže se to časem rozšířilo do dnešních rozměrů, kdy naše akce zabere tři ulice a navštíví ji kolem pěti tisíc lidí,“ připomněla Zuzana Baťová za organizátory - spolek LešetínZlín. Na tradiční akci ani letos nechyběly farmářské trhy, ukázky řemesel, či soutěž kapel. U pódia byl připraven kulturní program, včetně vystoupení dětského folklorního souboru, cimbálové muziky. VIDEO: Kozí nadělení. Na farmě ve Vizovicích se letos narodí dvě stovky kůzlat