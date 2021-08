Po sportovním výkonu vždy bodlo. A tím vlastně odstartoval příběh Lesního baru U Jarka. Ten navštěvují v sezoně stovky lidí a na sociální síti má už kolem dvou a půl tisíce fanoušků. „Byl to fajn pocit, občerstvit se v lese vychlazeným pivem. Napadlo mě, že by to uvítali určitě i další lidé, protože nejbližší vesnice je asi čtyři kilometry daleko. Dřevěnou bednu s pivy jsem zakopal do země a na místo dal kasičku. Za chvíli byla plná a bedna s pivy prázdná,“ směje se čtyřicetiletý muž.

Časem zmíněný pozemek odvodnil a s pomocí kamarádů začal lesní bar postupně upravovat. Jeden z přátel mu vyrobil stylové bedny s kováním, které ukrývají kromě piv také nealkoholické nápoje, energetické tyčinky, cukrovinky a jiné pamlsky. „Přidělali jsme posezení ze dřeva a lanovou dráhu pro děti. Další kamarád na strom umístil bedničku s lepením pro cyklisty, pumpičkou a nářadím. To je také super počin. Nyní o úpravách jednám s lesníky, protože část baru zasahuje mimo můj pozemek,“ dodává Kala.

Prvních pět měsíců podle něj vše fungovalo jako na drátkách, než mu jeden z lesníků zavolal, že je pokladnička vykradená. Nepomohla ani bytelnější kovová úprava ani pozdější zabetonování do země. I poté neznámý zloděj pokladničku vyboural a vykradl. „Od té doby lidé platí přes QR kód. Pro někoho je to složitější, ale myslím si, že to příznivci baru pochopí,“ říká muž.

Ani potíže se zloději a neplatícími návštěvníky v samoobslužném lesním baru mu zatím zmíněný projekt neznechutily natolik, aby ho stopl. „Nabíjí mě děkovné sms zprávy, co mi chodí. Bar už je zavedený a spousta lidí si ho chválí. Pořád převažuje dobrota lidí a to mi dává energii, i když jsou s provozem starosti. Sázím na to, že slušných lidí je víc a má smysl něco podobného dělat,“ má jasno Kala.

Na sociální síti nedávno zveřejnil data z provozu baru za letošní půl rok. Podle nich za šest měsíců nakoupil zboží a projel benzín celkem za sto dvacet tisíc korun. Na účet mu pak lidé poslali zhruba ještě o pět tisíc korun víc. „Práci do toho samozřejmě nepočítám. Z mého pohledu je to dobrovolná služba lidem. Moc mi pomáhají kamarádi. Z plateb ale vyplývá, že zhruba polovina lidí odjíždí bez placení. Drží to ti slušní, co službu ocení a zaplatí i dvojnásobek toho než co je běžné,“ uzavírá nadšenec.