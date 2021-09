Já pamatuju, že touhle dobou se vždycky ve vsi objevil dráteník, a dneska panečku, Štefan. Popohání replikou z filmu Vesničko má středisková otec dva malé kluky na letišti v Břeclavi. Proslulý žlutý čmelák patří totiž mezi lákadla sobotního leteckého dne.

Letecký den v Břeclavi viděly stovky lidí. | Foto: Deník/Dagmar Sedláčková

Ve vzduchu je cítit vůně leteckého benzínu a k letištní ploše míří stovky lidí. „Tati to je Spitfire,“ táhne za ruku jiného tátu překvapivě znalý asi sedmiletý klučina. Míří k replice stíhacího letounu britského královského letectva RAF z druhé světové války. Za chvíli nakukuje do kabiny. „To je Spitfire MK IX z 312 stíhací perutě, bojoval v něm Otto Smik,“ vypráví František Mikulík z Czech Spitfire clubu, který letoun do Břeclavi zapůjčil.