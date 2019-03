Přeškolovací výcvik záchranářů zorganizovala letecká společnost Air Transport Europe, která v Olomouckém kraji zajišťuje technický provoz letecké záchranky od roku 2017.

Nový záložní vrtulník bude možné spatřit v ostrém provozu nad hlavami obyvatel Olomoucka po dobu následujících dvou dnů, během kterých proběhne na hlavním vrtulníku EC 135 T2 pravidelná servisní prohlídka.

Poté se vrtulník Bell 429 přemístí zpět na svou základnu, odkud jej v případě potřeby bude možné během několika hodin opět nasadit kdekoliv v Olomouckém kraji.

Létá v USA i ve Švédsku

Výcvik záchranářů v úterý navázal na teoretickou část, kterou absolvovali piloti společně se zdravotníky v lednu letošního roku.

„Tento týden tak probíhá čistě praktický výcvik, který se skládá z obeznámení záchranářů s vnitřním rozložením zdravotnických přístrojů a jejich obsluhou, vystupováním a nastupováním do vrtulníku a pohybem v jeho blízkosti. Rovněž se záchranáři seznámí s používáním nouzového a bezpečnostního vybavení a projdou výcvikem CRM, čili systémem koordinace posádky. V současné době využíváme celkem tři vrtulníky Bell 429 a se všemi z nich jsou naše posádky velice spokojeny. Věřím, že i olomoucký tým si záložní stroj velmi rychle osvojí,“ komentuje zapojení vrtulníků Bell ve flotile ředitelka letecké zdravotnické služby společnosti ATE MUDr. Iveta Križalkovičová.

Vrtulník Bell 429 je lehký víceúčelový vrtulník, který je využívaný po celém světě. Létá například ve službách policie a záchranné služby v Austrálii, Spojených státech amerických nebo ve Švédsku a v Německu.

Červenobílý stroj je nakonfigurovaný tak, aby dokázal poskytovat letecké záchranné služby, pátrání a záchranu v rámci denních i nočních misí.

„Vrtulník splňuje všechny požadavky současné doby pro záchranářské práce, je certifikován na kategorii A. Disponuje kompletní zdravotnickou výbavou a umožňuje poskytnout komplexní intenzivní a resuscitační péči převáženým pacientům. Kabina stroje patří se svým objemem téměř 6 m3 k největším ve své třídě,“ doplňuje technické parametry instruktor a pilot společnosti ATE Viliam Krivák.

Zasahování ze vzduchu je u olomouckých záchranářů součástí jejich každodenní práce a nutnost záložního vrtulníku je tak nezbytným standardem, který se uplatňuje u všech záchranných týmů po celé České republice.

V roce 2018 se uskutečnilo na Olomoucku celkem 619 leteckých zásahů, uvádí výroční statistika Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. To je druhé nejvyšší číslo v počtu denních zásahů v České republice.

Vrtulník Bell 429 je možné upravit do více konfigurací pro převoz cestujících, ale rovněž do verze HEMS. V Olomouckém kraji bude vrtulník létat nejčastěji v trojčlenné posádce.

Air – Transport Europe (ATE) je soukromá letecká společnost, která vznikla v roce 1991. ATE se specializuje na provoz letecké zdravotnické záchranné služby (ZZS), která zasahuje v těžce dostupných terénech nebo v případě potřeby rychlého transportu pacientů do nemocnic. V České republice společnost působí od roku 2017 na Olomoucku, na Slovensku má svá střediska v Bratislavě, Košicích, Popradu, Banské Bystrici, Žilině, Trenčíně a Nitře. Za rok 2018 vzlétl vrtulník ATE letecké ZZS v České republice k celkem 619 zásahům, na Slovensku za stejné období dopravil do nemocnic 49 českých občanů – z toho 23 v Tatrách.



Bell 429 je model dvoumotorového vrtulníku poháněný motory Prat & Whitney Canada s výkonem 820 kW, které umožní stroji létat maximální rychlost 278 km/h s doletem 722 km a cestovní rychlostí 273 km/h. Model je vybaven čtyřlistovým nosným i vyrovnávacím rotorem a lyžinovým podvozkem. Vrtulník je certifikován na maximální dostup 6 096 m a na použití při teplotách od -400 C do +51,70 C. Trup vrtulníku je dlouhý 11,73 m a vysoký 4,04 m. Jeho maximální vzletová hmotnost je 3 175 kg, přičemž jeho prázdná hmotnost je 1 925 kg.