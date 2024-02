Úspěšný rok 2023 má za sebou Letiště Brno. Odbavilo 687 tisíc cestujících. Překonalo doposud rekordní rok 2011, kdy bylo odbaveno 558 tisíc lidí.

Po zimní přestávce se bude vracet pravidelná linka do italského Bergama provozovaná leteckou společností Ryanair. | Foto: Letiště Brno

Deník již přinesl ohlédnutí za rokem 2023 a informoval o plánech na další rok formou rozhovoru. Nyní letiště poskytlo podrobná čísla a přehled.

Úspěšná byla zejména letní sezona, kdy od června do září letištěm prošlo téměř 550 tisíc cestujících. Nárůst je téměř padesát procent oproti stejnému období roku 2022. Vůbec nejvíce cestujících prošlo letištěm v červenci a v srpnu. Dohromady bezmála 320 tisíc.

Kde v Brně bude terminál pro rychlé vlaky? Město se Správou železnic se shodují

Destinací s největším počtem odbavených cestujících byl opět Londýn. Tuto celoroční pravidelnou linku do Stanstedu využilo v průběhu roku více než 110 tisíc lidí.

Pomyslnou druhou příčku v oblíbenosti obsadila turecká Antalya. „Následovala egyptská Marsa Alam, egyptské letovisko Hurghada a bulharský Burgas. Druhou pravidelnou linku do italského Bergama využilo v období březen až říjen téměř dvacet tisíc cestujících. Celkový počet pohybů letadel se na tuřanském letišti dohromady vyšplhal lehce nad pětadvacet tisíc, “ sdělila Karolína Gnědin, která má na starosti komunikaci pro brněnské letiště.

Zdroj: Youtube

Mezi novinky loňské sezony se řadila například portugalská Madeira, albánská Tirana, černohorský Tivat, či španělská Fuerteventura.

Nabídka letů z brněnského letiště by se měla letos velmi podobat loňské. „Mezi novinky bude patřit například egyptská Marsa Matrouh, Kypr, či Dalamán na Egejské riviéře v Turecku. V prosinci jsme navíc odbavili historicky první dálkový let s cestujícími do thajského Phuketu. Ten nyní létá jednou týdně až do konce března. Dále se nám po zimní přestávce bude vracet pravidelná linka do italského Bergama provozovaná leteckou společností Ryanair, oproti minulému roku nyní ovšem s vyšším počtem rotací,“ uvedl Jiří Filip, člen představenstva Letiště Brno.

Čilý ruch se loni odehrával také v logistickém sektoru. Využívají ho společnosti FedEx a DHL v každodenním spojení se svými centrálními překladišti v Paříži, v Liege a v Lipsku. Celkové číslo odbaveného nákladu za rok 2023 bylo 11 653 tun, což je mírný nárůst oproti roku 2022.

VIDEO: Rychlejší cesta vlakem. Podívejte se, jaká lokomotiva bude jezdit v Brně

V roce 2023 se investovalo zhruba třicet milionů korun do oprav letištních pohybových ploch a provozního vybavení. V nedávné době letiště uvedlo do provozu nový pár nástupních schodů, který umožní komfortní nástup i výstup cestujících například do letadel typu B787 Dreamliner.

Ve strategických plánech se také počítá s rozvojem východní části letiště. Zde by pak mohl vzniknout hangár pro údržbu letadel, či nová stanice Letecké záchranné služby a prostor pro další rozvoj všeobecného letectví. „Východní část letiště je pro nás zásadní z hlediska strategie. Hodláme rozvíjet letiště jako multifunkční centrum pro různé typy letecké dopravy,“ uzavřel Filip.