Z letiště v Českých Budějovicích lidé až dosud cestovali s Boeingy. Od prvního červnového víkendu se na jihu Čech však objevují i stroje Airbus. První Airbus A320 přistál v Českých Budějovicích o uplynulém víkendu, aby následně zamířil do Bulharska.

Z Českých Budějovic se letos létá i do Bulharska | Foto: George Bidenko

Cestující v neděli odletěli z Českých Budějovic do Burgasu, a to na palubě stroje letecké společnosti Fly Lili. „Start si nenechali opět ujít fanoušci z řad veřejnosti, odlet byl také nejsledovanější v aplikaci FlightRadar24,“ uvedla mluvčí cestovní kanceláře Čedok Kateřina Pavlíková.

Kromě Bulharska se v nabídce této cestovní kanceláře nově objeví i přímé lety do Tuniska. Ty odstartují již v červenci. Zároveň pokračují zájezdy do Turecka s odlety dvakrát týdně i linka na řecké ostrovy Rhodos a Kréta. Tyto destinace navíc letos patří mezi vůbec nejprodávanější. Další novinka čeká turisty v zimní sezóně, kdy se začne z Českých Budějovic létat i do egyptské Hurghady.

„Na letišti v Českých Budějovicích zahajujeme druhý rok a ke třem oblíbeným destinacím přidáváme další dvě novinky. Dnes (v neděli 2. června, pozn. red.) odstartovaly přímé lety do Bulharska, následovat budou lety na tuniskou pevninu. Prodeje máme aktuálně oproti loňské první sezoně dvojnásobné a v předprodejích se daří i egyptské Hurghadě,“ doplnila mluvčí.

Zimní novinka

K Rudému moři se cestující v zimní sezoně proletí na palubě Boeingu 737-800 s kapacitou pro 189 cestujících v ekonomické třídě. Spoje budou od konce prosince odlétat každou neděli, cestovní kancelář plánuje jejich provoz prodloužit až do května. „Hurghada patří k oblíbeným destinacím. Doporučujeme všem klientům zkontrolovat si platnost cestovního pasu, který musí platit alespoň šest měsíců po návratu z Egypta,“ uzavřela Pavlíková.