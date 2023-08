Ve středu 2. srpna večer přistane na letišti v Českých Budějovicích Boeing 737 společnosti Smartwings. Je skoro symbolické, že jej povede jako kapitán zdejší rodák Jiří Jirmus.

Jiří Jirmus přiletí do Budějovic pro krajany. Pilotuje první let z letiště. | Foto: Travel Servis

V tomto městě bude s boeingem poprvé. „Na letišti v Plané jsem létal v rámci nějakého leteckého dne. Už je to hodně let. Předváděl jsem práškovací letoun Z37A Čmelák,“ napsal nám. „Jinak jsme jako práškaři občas létali do a z práce přes letiště Planá. Vždycky jsem letěl tak, aby dispečeři na řídící věži měli radost, že vidí tak krásné letadlo tak zblízka,“ zažertoval. To jeho táta se tady víc vyřádil, v 50. letech odlétal na migách asi 600 hodin, něco z toho jistě v Budějovicích, ale už se nezeptáme, zemřel loni…

Jirka mladší se na Čmelákovi učil létat asi 200 hodin na Hosíně, a pak se zdokonaloval přes 3000 hodin nad jihočeskými loukami při profesionálním „prášení“ u Slovairu. Poté podle našeho archivu létal u Škoda-air a získal kvalifikaci na opravdu velká éra, na JAK a L-410.

U vládní letky se potkal s bratrem Petrem, který tu nalétával ročně kolem 500 hodin s ústavními činiteli v Tu154, Challengeru, případně s jinými mašinami. S prezidentem byl i na Velikonočním ostrově, letěl do Nagana pro naše zlaté hokejisty…

S oběma bratry jsme se potkali naráz před dvaceti lety na Ruzyni, když tam Zuzana Bubílková křtila pro společnost Travel Servis a pro kapitána Jiřího Jirmuse šampaňským Boeing 737-400. Letadlo 63 tuny těžké, pro 168 pasažérů, které dostoupá do výšky 11 500 metrů a létá asi 800 km/h.

Zdroj: FB Martina Kuby

Kapitán se ceremonii vyhnul, stroj si ochutnal už před slavnostním uvedením do provozu při letech do Řecka, na Mallorku, na Kanáry… Byl také jedním ze čtyř českých pilotů, kteří se na Boeing zaškolovali pět neděl na trenažéru v Denveru. Starší bratr ho na Ruzyni popichoval, že v Boeingu všechno funguje perfektně a je maximálně jednodušeno: „To ve starém ruském letadle musíš jinak pracovat,“ dobíral si Jirku.

Tádžikistán, Palau a teď i Budějovice

Ale zpátky do Budějovic. Kolikátým letištěm jsou, kde přistává, ptali jsme se. A dozvěděli jsme se, že letiště nepočítá - všechna ta práškařská, aeroklubová a dopravní, která navštívil, by šlo těžko spočítat. „Naše společnost létá pro mnoho zákazníků po celém světě. Omán, SAE, Maledivy, Hongkong, Kanada, USA, Tádžikistán, Ukrajina, Malajsie… Je toho opravdu hodně,“ přiblížil. „Asi nejdál na východě jsem byl na letišti Koror.“ - To jsme si museli zkusit najít, kde že to je: tak podle vyhledávačů v Palau na ostrově Oreor…

Přesný seznam Jiří Jirmus nemá. „Letci obecně vedou zápisník letů. Je základním dokladem o zkušenostech, kvalifikacích a nalétaných hodinách. V mém posledním zápisníku je uvedeno více než 24 000 letových hodin a přes 30 000 přistání. Počet letadel, se kterými jsem letěl, je opravdu nejistý: Stovky,“ řekl. Létal taky pro Fly Dubai, pro Transat z Hamiltonu do Karibiku a Mexika.

Teď se vydává do Antálie. Poletí asi necelé tři hodiny - k Vídni, přes Balaton, Transylvánské Alpy, Bukurešť, Burgas, Marmarské moře a pak do Antálie. Pasažéři tam vystoupí a noví nastoupí. Je to zájezd na otočku. Kapitán se ani nestačí vykoupat v moři, a že to vodě umí, to dokazuje jeho plavecká kariéra - v roce 1981 byl mistrem Československa na 200 m kraul a skvěle plaval motýlka. Splnil limit pro olympiádu v Moskvě, ale nominován byl někdo jiný, on místo toho betonoval patky veřejného osvětlení v areálu Rudé hvězdy v Praze ve Stromovce. „Bylo mi dost smutno, že jsem na olympiádu nejel, dneska z toho mám srandu,“ zakončuje.

Tak šťastné cesty do Turecka i kamkoliv jinam!