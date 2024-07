„Dovolená byla skvělá, ale s kufry to byl masakr,“ posteskla si Eva Cieslarová. „Z letiště jsme odcházeli před čtvrtou hodinou ranní, ale teď si říkám, že to ještě bylo v pohodě. Třeba v Antálii teď prý lidi trčeli na letišti dvacet hodin.“

Hněv cestujících v hale, kteří marně čekali u pásu na výdeji zavazadel, odnesla pracovnice na reklamační přepážce.

„Chudák paní, pustili se tam do ní nějací lidé, řvali na ni, jako by to byla její vina. Musely jsme se jí s tchyní zastat a bránit ji. Ona za to přece nemůže, že firma na kufry nemá lidi,“ popsala situaci panující na letišti žena.

„Na letišti byla kromě paní na reklamacích, kde jsme vyplňovali formuláře, jen ochranka, lidi tam měli maličké děti, někdo měl v zavazadlech prášky. Kufry se na pásech nakonec objevily po třetí hodině ranní, takže to dobře dopadlo a mohli jsme jet. Původně jsem chtěla dojet až domů, ale byla jsem tak unavená, že jsme radši přespali u tchyně na Písecku a domů jeli až ráno,“ doplnila Eva Cieslerová.

Co stojí za problémy?

Důvodem problémů s odbavováním zavazadel je podle mluvčí pražského letiště Kláry Divíškové hustý prázdninový letový provoz. Letiště cestujícím doporučuje, aby na zavazadla nečekali, ale raději vyplnili reklamační formulář a jeli domů. Handlingová společnost jim později kufry přiveze.

„Nám tam ale někdo vysvětloval, že prý těm, co kufry převáží, měnili na konci června smlouvy u dohod o provedení práce, dali jim 140 korun na hodinu a nikdo prý kvůli tomu nepřišel do práce. Kufry stály na ploše, odkud je z letadla vyložili, a prostě nebyl nikdo, kdo by je přepravil do haly,“ doplnila Eva Cieslerová.

„Já bych doporučila, aby si lidi do letadla brali jen malé příruční zavazadlo, to je jistota. Budou ho mít pořád u sebe a nikde čekat nebudou.“