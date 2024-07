Pokud se dá o nějakém českém městě říci, že snad každý jeho kout si „zahrál“ v nějakém filmu či televizním seriálu, je to bezesporu Praha. V té například v roce 1983 natáčel Miloš Forman svého Amadea. Snímek, který získal osm Oscarů, vznikal ve Stavovském divadle, karlínské Invalidovně, na Hradčanském náměstí, v Nerudově ulici, na Vyšehradě, ve Valdštejnské zahradě či na Maltézském náměstí.

Hned v několika snímcích si zahrálo majestátní Národní muzeum, za všechny však stačí zmínit Mission: Impossible, Pupendo či bondovku Casino Royale.

Jednou z nejnovějších filmových a televizních lokací Prahy je Trojský most. Jeho záběry zpravidla pořízené prostřednictvím dronu se objevily hned v několika českých a slovenských seriálech, a to zejména v situacích, kdy má režisér potřebu přerušit děj a ukázat, že se hrdinové přesouvají po Praze. Trojský most si však „zahrál“ i v marvelovském seriálu The Falcon and the Winter Soldier, kde ovšem představuje most ve fiktivním knížectví Madripoor.

Zahraničním filmařům nezůstalo utajeno ani kouzlo pražské podzemní dráhy. Nezapomenutelné se pro české hlavní město stalo zejména natáčení snímku Dítě číslo 44, ten se totiž v roce 2013 stal prvním filmem, který zcela zastavil dopravu v tamním metru. Kvůli natáčení tehdy soupravy nejezdily mezi Smíchovským nádražím a stanicí Anděl.

Do dějin české kinematografie se nesmazatelným písmem zapsaly i Počátky na Pelhřimovsku se svou ikonickou stavbou - hotelem U Modré hvězdy. V jeho prostorách či nejbližším okolí se natáčely nejen legendární Postřižiny, ale i nezapomenutelný seriál Návštěvníci či road movie Jana Svěráka Jízda.

„Místní asi nejvíc vzpomínají na Postřižiny. Před hotelem se odvíjela třeba ta scénka, kdy Magda Vášáryová vypije celý půllitr piva naráz. To natáčení jsem sledoval. Točili to na několikrát, a tak měla v půllitru piva jen málo. Půllitr měl asi tlusté stěny, vypadal, že je plný, ale ve skutečnosti v něm moc piva nebylo,“ vzpomínal pro Deník místní patriot Karel Šimánek.

Pro článek o natáčení v Počátkách pak starosta obce Karel Štefl v roce 2022 přispěchal s vtipnou historkou: „Postřižiny se natáčely v roce 1980, to tady bylo všechno celé ošuntělé. V roce 2015 jsme ale kompletně renovovali náměstí. Těsně poté jsem tu potkal jakousi slečnu, jak tady pobíhá a vše si prohlíží. Tak se jí ptám, co se děje. A ona na to, že vybírá městečko pro nějaký nový film. Říkám jí, že je to fajn, protože jsme zrovna opravili náměstí. Ale ona pořád tak nejistě kouká a pak mi povídá, že pro ni je to špatně. Že by prý potřebovala oprýskané fasády. Takže jsme se do filmu nedostali proto, že to tady máme hezké.“

Chalupa, kde vznikala komedie století

Filmovým divákům bude povědomá i horská chalupa, která se nachází v malé vesničce Dolní Dvůr nedaleko Vrchlabí. Právě ona totiž představovala Apaluchu, na kterou se vydali tři tatínkové se svými ratolestmi v komedii století S tebou mě baví svět režisérky Marie Poledňákové. Chalupa patří soukromému majiteli, a ačkoli není nijak veřejně propagovaná, i dnes budí pozornost zvědavých turistů, kteří přijíždějí omrknout místo, kde v roce 1982 Július Satinský, Václav Postránecký a Pavel Nový svérázným způsobem pečovali o děti.

Zajímavý byl podle Alojze Čechotovského, který byl tehdy místním hajným a dobrovolným členem Horské služby, už samotný začátek filmování u chalupy: „Ve sněhu bylo nastrkaných dvacet flašek šampaňského a paní Poledňáková vysvětlovala všem, co a jak chce udělat, a zdůraznila, že by byla hrozně ráda, aby každý odvedl maximum. Paní Poledňáková byla opravdu výborná.“

To kostel svatého Mořice na Mouřenci u Annína na Klatovsku je krásný a tajemný zároveň. Patří mezi nejstarší svatostánky na Šumavě, obklopuje ho starý hřbitov a je vedle něj velká kostnice. Není proto divu, že i on láká filmaře. Například režisér Jiří Strach v něm natáčel své pohádky Anděl Páně i Tři životy a místo si pro jeden z dílů populárního seriálu Policie Modrava vybral i režisér Jaroslav Soukup.

„Já jsem už při psaní scénářů Policie Modrava ze 45 procent věděl, kde to chci točit. To je i případ Mouřence. V jeho případě bylo od začátku jasné, že se tam budou odehrávat některé scény dílu, v němž hrál Milan Bahúl restaurátora, který obnovuje fresky,“ vzpomínal Soukup osm let po natáčení.

close info Zdroj: se svolením hradu Švihov zoom_in Natáčení Tří oříšků pro Popelku na Švihově v roce 1973

Pokud je řeč o nejslavnějších filmových místech Česka, nelze zapomenout ani na gotický vodní hrad Švihov. Stavba, kterou nechal na konci 15. století zbudovat královský sudí Půta Švihovský, jeden z nejvýznamnějších mužů rodu Rýzmburků, je atraktivní nejen pro turisty, ale i pro filmaře. Nejslavnějším snímkem, který se na místě natáčel, je legendární pohádka Tři oříšky pro Popelku.

Filmů, pohádek či seriálů, které se natáčely v České republice, je nespočet - a vyjmenovat všechny filmové lokality by zabralo hodiny. Pokud ale hledáte inspiraci pro výlet na ty nejzajímavější z nich, proklikejte si mapku Deníku.