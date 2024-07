info Zdroj: Deník.cz Kde si užít prázdniny či dovolenou a čím se v létě zabavit? Inspirujte se našimi tipy ZDE.

Aby člověk v létě nasbíral nezapomenutelné zážitky, nemusí nutně vyrážet na dovolenou. Příležitostí zabavit se, poznat nové přátele či objevit nová místa jsou i různé velké akce, kterých se v českých luzích a hájích koná v červenci a srpnu bezpočet. Jste fanouškem některé ze zahraničních kapel či domácích interpretů? Vydejte se na jeden z mnoha hudebních festivalů a zatančete si na oblíbené písně pod širým nebem. Milujete hrady a zámky, ale standardní prohlídky vás nudí? V diáři si vyhraďte místo pro letošní Hradozámeckou noc, při níž poznáte oblíbené památky ve zcela jiném světle.

Kus exotiky

close info Zdroj: Helena Hubáčková zoom_in Předání psa Avatara celníkům z Konga i mix Mozarta s africkou hudbou. Safari Park od pondělí ovládnou Africké dny.

Africké dny, 22.-28. července, Safari Park Dvůr Králové

Není třeba kupovat drahé letenky ani zajišťovat si očkování proti malárii, atmosféru Afriky si mohou zájemci užít, aniž by museli opustit české hranice. V Safari Parku ve Dvoře Králové totiž v červenci lidem ukážou více než jen africká zvířata. Při akci Africké dny prozkoumají hudbu i zvyky tohoto kontinentu. Kromě koncertů, z nichž ty největší se konají v pátek a v sobotu, budou lidé v pátek 26. července svědky předání psa Avatara protipytláckým jednotkám v Kongu za účasti konžských celníků a představitelů projektu Malina pro slona. Zájemci se každý den mohou naučit africké tance či bubnovat jako domorodci.

To nejlepší z české hudby

close info Zdroj: se svolením pořadatelů festivalu Benátská! zoom_in Skupina Čechomor.

Festival Benátská, 25.-28. července, sportovní areál Vesec v Liberci

Festival letos oslaví třicetiny. Za ta léta se může pochlubit pozoruhodným výčtem známých hvězd, které na něm vystoupily. O tom, že pořadatelé dbají také na hygienické podmínky v areálu, svědčí i to, že v posledních letech pravidelně získávají ocenění „čistý festival“. A kdo dorazí v letošním roce? Třeba kapely Divokej Bill, Čechomor, Wohnout, Žlutý pes nebo Buty.

Muzika u vody

close info Zdroj: Ondřej Pýcha zoom_in Kapela Divokej Bill.

Přehrady FEST, 2.-3. srpna Vranov, 10. srpna Veselí nad Lužnicí, 23.-24. srpna Seč

Rodinný festival se odehrává na plážích známých přehrad. I sedmý ročník bude pořádně našlapaný. Kromě vystoupení například Divokýho Billa, Pokáče, Sofiana Medjmedje nebo UDG se návštěvníci můžou těšit i na bohatý doprovodný program. Na Vranově si užijí lanový park, paintball, bumperball, vodní fotbal, aquazorbing, vodní skluzavku a také si budou moci půjčit koloběžku, kolo, elektrokolo, oblíbený paddleboard, šlapadlo nebo dokonce elektroloď. V ostatních lokacích bude možné brádit vodní plochu na paddleboardech nebo na lodičkách.

Velkolepá narozeninová párty u toboganů

close info Zdroj: se svolením Aqualandu Moravia zoom_in Aqualand Moravia.

11. narozeniny Aqualandu Moravia, 3. srpna 2024, Pasohlávky

Co může být lepšího než se vyřádit na množství toboganů a skluzavek? Přeci užít si vedle bazénů a skluzavek ještě i pěnovou show či koncert kapely Slza. Přesně tak bude vypadat oslava 11. narozenin Aquaparku Moravia v Pasohlávkách, která se bude konat počátkem srpna. „Čeká vás řada sportovních soutěží, představení nové hymny AQM od sympaťáků z kapely Jasno a ve vodě vás zajisté roztančí známá česká popová skupina Slza. Při této příležitosti máme v plánu i velkou sešlost maskotů,“ lákají pořadatelé na webu aquaparku.

Něco pro tvrďáky

close info Zdroj: se svolením pořadatelů festivalu Brutal Assault zoom_in Na festivalu Brutal Assault se letos představí i kapela Acid Row.

Festival Brutal Assault, 7.-10. srpna, vojenská pevnost Josefov u Jaroměře

Metalový hudební festival představí návštěvníkům během čtyř festivalových dní na sto padesát kapel z celého světa. Poprvé jsou mezi nimi například tříčlenná pražská kapela Acid Row, která kombinuje různé žánry a subžánry spojené především se stoner rockem s tendencemi a postojem punku, ozvěnami doom metalu, zamlženými prvky psychedelického rocku, pronikavého noise rocku nebo grunge 90. let. Nováčkem bude i disharmonické uskupení Akhlys ze Spojených států, které vytvořil Naas Alcameth v roce 2009, aby prostřednictvím mrazivé ambientní temnoty sloužilo jako hlas múzy, která se vynořuje z temných krajin mezi smrtí a snem.

Sloni slaví svůj den

close info Zdroj: ZOO Praha / Petr Hamerník zoom_in V zoo můžete oslavit Světový den slonů.

Oslava Světového dne slonů, 11. srpna, Zoo Praha

V zoologických zahradách patří mezi nejoblíbenější zvířata - možná je to jejich velikostí, roztomilým mácháním choboty či jednoduše proto, že nejsou k vidění v každé zoo. A v srpnu slaví svůj den. Oslavu Světového dne slonů si lidé užijí v pražské zoo. Během něj čeká návštěvníky u sloní expozice množství komentovaných setkání, přičemž se dozvědí zajímavosti ze sloního světa - lidé si v Údolí slonů užijí komentované předání enrichmentového prvku samicím či komentované koupání slonů. A ze zoo si v daný den návštěvníci dokonce mohou odnést vskutku netradiční suvenýr - vlastnoručně vyrobený papír ze sloního trusu.

Výprava do středověku

close info Zdroj: Deník/Zdeněk Skalička zoom_in V Archeoskanzenu Modrá vzplanou boje o Veligrad.

Veligrad, 10.-11. srpna, Archeoskanzen Modrá

Rytíři, sokolníci a nelítostný souboj bojovníků. Lidé nemusí mít stroj času, aby se přenesli do středověku a zažili atmosféru středověké bitvy. Stačí se o druhém srpnovém víkendu vypravit do Archeoskanzenu Modrá u Uherského Hradiště, kde se i letos koná oblíbená akce Veligrad. Návštěvníci se stanou svědky raně středověké bitvy z období Velké Moravy. Kromě toho je čeká bohatý doprovodný program - divadelní představení, sokolnické vystoupení, ukázky dobového života v hradišti či ukázky boje nožem.

Návrat na Bojiště

close info Zdroj: se svolením festivalu TrutnOFF zoom_in Letos vystoupí na festivalu TrutnOFF i kapela Mig 21.

Festival TrutnOFF, 22.-25. srpna, trutnovské Bojiště

Headlinerem festivalu TrutnOFF, který letos oslaví čtyřicátiny, bude jedna z nejzásadnějších kapel alternativního rocku 80. a 90. let The Jesus and Mary Chain. Na festival přiveze novinku Glasgow Eyes a bude to teprve její třetí návštěva České republiky v její více než čtyřicetileté historii. Další účast potvrdili američtí folkpunkoví Flogging Molly či hardcore skupina Walls of Jericho z amerického Detroitu. Tradiční žánrovou pestrost rozšíří Ondřej Havelka se svým swingovým orchestrem Melody Makers nebo premiérově mladý zpěvák Michal Horák s kapelou. Chybět nebude undergroundová legenda The Plastic People of the Universe a po deseti letech se na trutnovská loviště vrátí Mig 21.

Dobroty přímo of farmářů

close info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Země živitelka.

Veletrh Země živitelka, 22.-27. srpna 2024, Výstaviště České Budějovice

Malí i velcí kluci si mohou okouzleně prohlížet malé i velké traktory, milovníci lidové hudby si užijí vystoupení folklorních souborů a krásu lidových krojů, lidé s mlsnými jazýčky si pořídí dobroty přímo od farmářů. Na konci srpna českobudějovické výstaviště opět zaplní největší tuzemský zemědělský veletrh Země živitelka. V sobotu budou jeho součástí Národní dožínky. „Dožínkový průvod doprovází lidé v krojích s dožínkovými věnci, mažoretky, živá hudba, myslivci s dravci a loveckými psy, koně s jezdci,“ uvádí web výstaviště. Aby se nenudili ani ti nejmenší, je pro ně tradičně připraven Dětský zemědělský svět.

Noc na zámku

close info Zdroj: Deník/Karel Pech zoom_in Hradozámecká noc 2023. Ploskovice.

Hradozámecká noc, 24. srpna, hrady a zámky po celé republice

Se setměním běžně zavírají brány a pak už patří jen strašidlům, pokud na nich nějaká pobývají. V jednu noc v roce ale mají desítky hradů a zámků po celé republice otevřeno. Ani letos milovníci panských sídel nepřijdou o tradiční akci Hradozámecká noc. Konat se bude 24. srpna a zapojené jsou hrady a zámky ve všech krajích.

Letos bude „srdcem“ celorepublikové akce zámek Konopiště, kde Hradozámecká noc začíná v sedm hodin večer a potrvá do půlnoci. „Nádvoří bude ve svitu starých lamp plné dobrého jídla a pití a působivé atmosféry. V průběhu večera zazní středověká i klasická hudba, zbrojnoši změří své síly a v případě hezkého počasí přijede i vůz arcivévody,“ láká web zámku. V Ratibořicích zase lidé při akci prozkoumají jinak nepřístupná sklepení. A třeba po hradě Šternberk provedou průvodci v historických kostýmech a nádvoří rozzáří ohňová show.