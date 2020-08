Hlavní expozice nazvaná Zahrada za zdí ukazuje potenciál městských dvorků, stavebních proluk a minizahrádek obklopených zástavbou.

V pavilonech je kvůli hygienickým opatřením potřeba mít nasazenou roušku. Návštěvníci to respektují.

Ve čtvrtek krátce po otevření výstavy si ji v pavilonu A prohlíželo několik stovek lidí.

„Moc se mi to líbí, každý se tady může inspirovat a vylepšit si okolí domu nebo bytu. Je tady spousta květin všech možných druhů a barev. Zaujala mě například expozice begonií od šlechtitele z Pardubic,“ řekla Ludmila Vykoupilová.

Do Olomouce přijela z Prostějova a na výstavu se podle svých slov dlouho těšila.

„Jezdím na Floru pravidelně. Jarní etapa byla zrušená, chyběla mi. Jsem zvyklá se vždycky pokochat pohledem na krásné květiny a ještě si nějaké nakoupit s sebou. Dnes už jsem si tady vybrala jarní cibuloviny, hlavně tulipány a určitě si ještě něco dalšího ještě přikoupím,“ svěřila se spokojená návštěvnice.

Příjemné, vzdušné, vkusné

Z pohodlí dřevěného zahradního křesílka si atmosféru v pavilonu A užívali manželé Dohnalovi, kteří jsou také pravidelnými návštěvníky olomouckých květinových výstav.

„Přijeli jsme z Nahošovic na Přerovsku. Jsme tady každý rok, většinou nevynecháme žádnou etapu. Moc nás mrzelo, že tu jarní museli pořadatelé tentokrát zrušit. Roušky nám nevadí. Hlavní je, že letní Flora vůbec může proběhnout, jezdíme sem rádi,“ řekli Vladimíra a Jaroslav Dohnalovi.

Hlavní expozice se jim líbila. „Je to moc pěkné, není to přeplácané, ale velmi příjemné, vzdušné a vkusné. Vždycky si nejdříve projdeme všechny pavilony a pak si nakoupíme rostliny nebo cibulky. Zahradu máme velikou, pořád je tam co dělat,“ dodala Vladimíra Dohnalová.

Se sklenkou moravského vína v ruce procházely pavilonem A kamarádky Martina a Eva z Olomoucka.

„Zahrádky zatím nemáme, v truhlících pěstujeme hlavně kytky a rajčátka. Třeba se nám tady zalíbí něco, co si pak na balkonech vysadíme také,“ poznamenaly třicátnice. Ani jim roušky nevadily. „Dá se to vydržet. A když člověk ochutnává víno, tak roušku stejně mít nemusí,“ vysvětlily návštěvnice.

Pestrá zábava i občerstvení

Také v okolí ostatních pavilonů a na letních zahradnických trzích byla spousta lidí, kteří vybírali z obrovské nabídky květin, trvalek, keřů, stromků, osiv a cibulovin a odnášeli si plné tašky zajímavých „úlovků“.

Pestrý je rovněž sortiment občerstvení i nejrůznějšího doplňkového zboží pro zahradu a domácnost.

Pro zahrádkáře jsou po celou dobu výstavy připraveny přednášky, předváděcí akce a poradny. Nebudou chybět ani floristické show, expozice České dědictví Unesco nebo umělecká výstava Pod křídly múz, která je k vidění v oranžerii.

Zábavu si užijí i rodiny s dětmi, mohou zajít na výtvarné workshopy, například korálkování či pískování nebo využít různé volnočasové aktivity a odpočinkovou zónu Zaparkuj. Proběhne rovněž několik koncertů a hudebních vystoupení a počítá se s řízenými degustacemi vína.

Letní Flora Olomouc probíhá až do neděle 23. srpna, areál je v pátek a sobotu přístupný od 9 do 18 hodin, v neděli od 9 do 17 hodin.