Pro pozorování noční oblohy je odlehlost ideální, pro zachycení mobilního signálu již méně. „Aspoň si odpočineme od mobilů. A taky od rodičů, od sourozenců a od našeho bytu,“ vyjmenovávají.

Týdenní akci pořádá Maltézská pomoc, nezisková organizace Řádu Maltézských rytířů. Charitativní činnost zaměřuje na zdravotně postižené, pěstounské rodiny, seniory a rodiny s dětmi v tíživé životní situaci. Tábora se účastní děti ze složitých rodinných poměrů. „Většinou prožily těžká traumata, například domácí násilí nebo odebrání z rodiny, mají spoustu bolístek na duši,“ líčí vedoucí sociálních služeb pro rodiny s dětmi Jana Jeklová.

V chatě pronajaté od skautů s kolegyněmi začíná připravovat oběd. „Pro ně je vlastní sebehodnota někdy hrozně nízko. Zažít, že mají svou cenu, je pro ně nesmírně důležité,“ pokračuje.

Učí se prý také řešit konflikty jinak, než stylem „naštvu se, vylítnu a někoho zbiju“. Zkouší jim rovněž ukázat, že jde trávit čas i jinak než vysedáváním doma u počítače nebo potloukáním se po ulicích.

Tábor, určený pro patnáct dětí, musí vést školení sociální pracovníci, protože účastníci se jim často svěřují s tíživými problémy a oni jim pomáhají trauma zpracovat. Jednou z nich je Kristýna Turková. Do Maltézské pomoci chodila nejprve na praxi při studiích, pak se stala zaměstnankyní. „Práce s dětmi je pestrá. Člověk často zažívá nevšední situace, opravdu se nenudím. A když vím, čím vším si prošly, dává mi to velký smysl,“ líčí. Měli zde teenagery, minulý turnus byl určen pro klienty od šesti do třinácti let.