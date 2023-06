The Rasmus z Finska budou letos hlavní hvězdou největšího multižánrového festivalu v kraji, který nese příznačný název Vysočina Fest. Letos se bude konat od šestého do osmého července. Z domácích kapel se představí Chinaski, Rybičky 48 nebo třeba Mirai. „Je to devátý ročník a všechna známá jména z Česka a Slovenska už na festivalu byla,“ podotkl Pavel Vlašín z pořadatelského týmu. „Z šestatřiceti kapel máme čtrnáct, patnáct nových, hodně se to obměnilo,“ dodal.