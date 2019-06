Směrem z Tomkova náměstí pojedou lidé na křižovatku s Provazníkovou ulicí, kde auta do tři a půl tuny odbočí na Merhautovu. Z druhého směru pojedou osobáky z Porgesovy odbočkou na třídu Generála Píky.

Omezení se obává třeba Jan Dostál z brněnské Líšně. „Nemám tušení, jak se dostanu do Králova Pole, kde pracuji. Autem to nepůjde kvůli zavřeným tunelům, které není možné objet, aniž bych se dostal do šílené kolony. Tramvaj z Líšně přes léto taky nepojede, takže zbývá cesta přes Táborskou ulici, kde má tramvaj každé ráno dvacet minut zpoždění,“ stěžoval si.

ROZŠÍŘENÁ UZAVÍRKA

Změna čeká řidiče i v Židenicích. Kvůli opravě povrchu uzavřou silničáři v každém směru jeden pruh v ulici Otakara Ševčíka. „Částečná uzavírka bude od prvního do jednadvacátého července v Gajdošově ulici v souvislosti s rekonstrukcí plynovodu. Vzhledem k omezení na Otakara Ševčíka ale nebude mít na dopravu vliv,“ popsala za brněnský magistrát Anna Dudková.

Jízdu znesnadní až do konce srpna také stávající dlouhodobá dopravní omezení. Stávající uzavírka v Zábrdovické ulici se od června do srpna rozšíří i do ulice Jana Svobody. Potrvají rovněž omezení v Dornychu či uzavírka mostu v Žabovřeskách.

Kromě řidičů situaci kritizují i někteří opoziční zastupitelé města. „Jediné, co vedení v dopravě za necelý rok dokázalo, bylo zřízení funkce koordinátora dopravy. Bylo to pouze politické gesto, bez jakéhokoliv skutečného dopadu,“ řekl zastupitel za hnutí ANO Richard Mrázek.

Situace se podle radního pro dopravu Petra Kratochvíla zlepší na podzim. „Od prvního září se nám podaří zprůjezdnit oblast okolo Plotní ulice a od konce listopadu Zábrdovický most,“ řekl.