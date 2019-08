Venkovní část Vodního ráje v Jihlavě dosud navštívilo téměř pětatřicet tisíc návštěvníků. Loni to bylo 54 tisíc. „Letošní sezóna byla průměrná. Vzhledem k počtu návštěvníků za celé léto stěží pokryjeme provozní náklady aquaparku,“ shrnul mluvčí Služeb města Jihlavy, které areál provozují, Martin Málek. Venkovní část má být přístupná až do neděle 8. září.

Návštěvnost spadla do průměru i v Lukách nad Jihlavou, zatím to bylo 26 tisíc lidí. „Míváme od sedmadvaceti do čtyřiceti tisíc osob za léto. Minulý rok byl extrémní, letos to snad bude nakonec lehce pod třicet tisíc,“ zhodnotil starosta Viktor Wölfl (STAN). Od září by mohl pokračovat provoz ve zkráceném režimu za snížené vstupné. „Pokud bude hezky, mohlo by být otevřeno třeba od dvou do šesti nebo o víkendech,“ uvažoval starosta.

V souvislosti s koupalištěm zaznamenal i on na sociálních sítích fámy, že ve stánku s občerstvením obsluha dětem vrací málo peněz. „Paní se spletla. Dítě poslala pro zmrzlinu a domnívala se, že má jinou cenu. Nakonec se obsluze omluvila, ale na facebook už tu informaci nedala,“ pokrčil rameny Wölfl.

Do Biotopu Malvíny v Třešti pak letos zavítalo patnáct tisíc návštěvníků. „V porovnání s loňským rokem, kdy bylo nádherné počasí, je návštěvnost nižší. S ostatními roky, kdy biotop funguje, je návštěvnost srovnatelná, možná nepatrně vyšší,“ uvedl starosta Třeště Vladislav Hynk (KDU-ČSL).

Ani tam se zatím nezavírá, dnes se bude konat amatérský turnaj v plážovém volejbale s názvem O sluneční brýle paní místostarostky.