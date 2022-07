Co se během těch archeologických výzkumů zjistilo?

Výzkum potvrdil historická fakta a domněnky o přesném umístění tábora. A také, že tady opravdu byli vězněni Romové.

A je z toho průzkumu jasné, že nejméně část tábora byla skutečně na území, kde stojí budovy bývalého vepřína postaveného v 70. letech?

Ano, potvrdilo se, že část areálu koncentračního tábora byla zastavěna areálem vepřína.

Máme odpověď na to, jak na místě koncentračního tábora mohl komunistický režim nechat postavit obří vepřín?

Myslím, že se to stalo proto, že se popírala minulost. V sedmdesátých letech, kdy se tu vepřín začal stavět, se popíralo to, že by nějaký cikánský tábor, potažmo koncentrační, mohl na těchto místech vůbec mohl být.

Po listopadu 1989 trvalo ještě skoro tři desítky let, než stát areál velkovýkrmny vykoupil. Bylo to proto, že odpor uznat existenci tohoto koncentračního tábora pro Romy trval i po roce 1989?

To přiznání existence přišlo dříve než vykoupení vepřína. Pokud jde o vykoupení vepřína a postavení památníku, hned několik vlád oznámilo záměr to udělat. Vepřín byl nakonec vykoupen asi za 450 milionů.

Co na tomto místě po demolici budov vepřína vznikne?

Vznikne tu památník holocaustu Romů a Sintů v Čechách, který bude obsahovat vnitřní a venkovní expozici. Bude připomínat to, co se tady dělo.

Kdy by památník měl být otevřen?

Vnitřní expozice a návštěvnické centrum by se mělo otevřít už příští rok. Venkovní expozice a krajinářské úpravy budou trochu obtížnější, areál má asi sto hektarů, a tu chceme otevřít v roce 2024 nebo 2025.

Kolik to bude stát?

Návštěvnické centrum, včetně parkoviště a propojení s kulturní památkou lety by měly podle předběžných odhadů, které se ale dělají velmi obtížně, vyjít na 60-80 milionů korun.

Máte nějaké reakce lidí na změny, které tu probíhají? Z okolních obcí, především ze samotných Let u Písku?

Určitý odpor tu stále je. Jde o přijetí faktů, že v blízkosti jejich domovů byl koncentrační tábor. Na druhou stranu chápu, že pro zdejší obyvatele není přijmutí tohoto faktu nic jednoduchého.

Kromě brněnského Muzea romské kultury, které je světovým unikátem, jste otevřeli v nedávné minulosti jeho pražskou pobočku. Co je jejím cílem?

Vila v Dejvicích, není ještě zrekonstruovaná, ale už pořádáme akce pro veřejnost. Zdejší Centrum Romů a Sintů v Praze by se mělo otevírat v příštím roce. Pražská pobočka má mít především výstavní prostory a jejím hlavním cílem je osvěta o romské kultuře a pořádání akcí pro veřejnost.

Je to, co se děje tady v Letech, ale i třeba připravované otevření vaší pobočky v Praze, znakem toho, že se vztah českém majority k českým Romům mění k lepšímu? Že se od toho latentního českého rasismu jako společnost posunujeme někam jinam?

Určitě ano, ale současně se nedá čekat, že se celá společnost změní hned. Pomalými krůčky se dostáváme k té změně. Ale na druhou stranu je třeba si uvědomit, že to nikdy nebude stoprocentní.