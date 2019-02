Zchátralá terasa s pasáží u stanice metra Budějovická je o krok blíž ke kompletní rekonstrukci. Radní města dali zelenou dohodě o společném postupu v projektové dokumentaci s dalšími zainteresovanými subjekty. Těmi jsou dopravní podnik (DPP), sousední obchodní centrum DBK, Česká spořitelna a majitel stánku s občerstvením.

„S opravou chceme začít co nejdříve, doufám ještě letos. Záviset to bude na rychlosti dokončení projektu,“ upřesnil radní pro majetek Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu, TOP 09). Prostor mezi obchodním domem a jižním vestibulem stanice metra Budějovická byl z rozhodnutí magistrátního úřadu kompletně neprůchodný od loňského ledna do října, kdy se znovu otevřel vchod do metra. Od Vánoc je znovu průchozí i celá pasáž. Loňská omezení výrazně komplikovala pohyb chodců v rušném místě, kde je kromě obchodů poliklinika i úřady městské části.

Terasa a pod ní položený podchod byly předmětem majetkových a politických sporů několik posledních let. Vše vyvrcholilo právě loni, kdy magistrát objekt uzavřel, podepřel stojkami a začal plánovat demolici. Proti ní vehementně vystupovala společnost DBK, která předtím odmítla přistoupit na podmínky opravy ze strany města. Terasa vznikla jakou součást Domu bytové kultury, který byl dokončen začátkem 80. let minulého století a patří mezi zásadní díla architekty Věry Machoninové.

Havarijní stav od roku 2010

Do vlastnictví města se objekt dostal de facto administrativní změnou z 90. let. „Terasa není zapsána v katastru nemovitostí a historicky tak nikomu nepatřila. Od její kolaudace v roce 1977 nebyla prováděna ani údržba ani opravy zatékání do konstrukce. Havarijní stav zastřešení je prokazatelně doložen od roku 2010,“ popisuje historii stavby aktuální důvodová zpráva magistrátu.

Jan Chabr zdůraznil význam dohody s ostatními stranami. „Jsem rád, že se v krátké době podařilo dostat ke stolu všechny zúčastněné. Poprvé se tak vytváří komplexní projekt a nikoliv pouze projekt hlavního města. To je důležité, protože části terasy jsou zapuštěné do obou sousedních budov včetně DBK a projektanti dosud nemohli toto zohledňovat,“ vysvětlil radní.

Podle Chabra teď město vede se všemi debatu o vzájemných právech a povinnostech ohledně podílu na rekonstrukci a údržbě. Menší části stavby by měli zaplatit i zainteresovaní soukromníci. Jejich podíl bude ale záviset na výsledném projektu. „Rekonstrukce je podle mě citlivější k místu a každopádně levnější, než by byla demolice plus nova výstavba. Taková varianta by přišla na možná až stovky milionů korun,” dodal radní.