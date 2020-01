„Máme za to, že nová sportovní hala má potenciál propojit řadu sportů dohromady. Proč by tam nemohla být v odděleném prostoru, tak aby nevadila ostatním sportovcům, i lezecká stěna? Vidím to jako elegantní řešení,“ uvedl muž, který se lezení s rodinou aktivně věnuje.

Stavba jen samotné stěny na zelené louce by navíc byla podle něj o poznání dražší. „Navíc si v tuto chvíli neumím představit, kde by se v Boskovicích dala postavit. Nehledě na to, že ve venkovním prostoru by lezce limitovalo počasí a také chybějící zázemí, které by sportovní hala nabídla,“ dodal.

Boskovičtí už kvůli výstavbě lezecké stěny v minulosti jednu petici podepisovali. Navrhovali její umístění na zadní stěně promítacího plátna v areálu letního kina. Ani několik stovek podpisů vedení města nepřesvědčilo tento záměr zapracovat do plánů rozsáhlé rekonstrukce kina.

S variantou stěny ve sportovní hale to podle všeho dopadne stejně. Zástupci města už totiž dokončují přípravu podkladů pro vypsání architektonické soutěže na výstavbu haly. Tu by chtěli vypsat začátkem února. Podle místostarosty Radka Mazáče sportovní komise nedoporučila, aby stěna byla součástí nové haly. „Není to neúcta. Pro ostatní sporty by byla stěna rušivým elementem. Prověříme, jaké jsou možnosti a požadavky na variantu, že by se postavila v odděleném prostoru. Nebo pro ni zkusíme najít jinou lokalitu ve městě,“ uvedl Mazáč. Deníku se mu v pondělí nepodařilo dovolat.

Podle opozičního boskovického zastupitele Radka Šamšuly je v Boskovicích silná lezecká komunita. „Petici za stěnu v letním kině podepsaly stovky lidí. Nejbližší stěny jsou v Kuřimi, Velkých Opatovicích a v Brně. Na přírodní lezení je to do Moravského krasu přes dvacet kilometrů. Rádi bychom proto měli stěnu v hale,“ vysvětlil Šamšula.

Ve Znojmě postaví letos venkovní lezeckou stěnu za 750 tisíc u ulice F. J. Curie. Rozhodli o tom místní v hlasování participativního rozpočtu Tvoříme Znojmo. V Břeclavi se nachází lezecká stěna ve sportovní hale TJ Lokomotiva. Aktivně tam funguje Horolezecký klub Pálavský věšák.