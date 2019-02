Podle primátorova ekonomického náměstka Zbyňka Karbana (ANO) je letošní návrh rozpočtu velmi podobný tomu loňskému. Město má v tomto roce hospodařit s příjmy ve výši 2,31 miliardy korun a výdaji ve výši 2,68 miliardy korun. Schodek město pokryje několika způsoby. „Jde o zapojení přebytku z loňského roku, zapojení zůstatku fondu rozvoje, zbytek peněz z amortizačního fondu a také peníze z kontokorentního úvěru,“ vyjmenoval Karban.

O dost více peněz než v minulých letech je plánováno na investice. „Celková částka kapitálových výdajů činí něco přes půl miliardy, což je v porovnání s předchozími roky hodně. Z největších akcí jde o spolufinancování dotačních akcí například rekonstrukce základních škol v ulici 5. května a na náměstí Míru nebo výstavba sociálních bytů,“ uvedl Karban. Například loni činily kapitálové výdaje, tedy výdaje na investice, „jen“ zhruba 360 milionů korun.

„Není to zdaleka ideální rozpočet, pracujeme ale se současnými možnostmi města,“ popsal náměstek Karban. Aby se ideálu rozpočet přiblížil, potřebovalo by město přibližně další miliardu a půl korun. Právě na tolik totiž finanční odbor vyčíslil projekty, které město sice potřebuje, do rozpočtu už se ale nedostaly. Nejde přitom o žádné vzdušné zámky, ale o investice, které se v nejbližších letech budou muset provést.

Nejnákladnější položkami, které se do rozpočtu neprobojovaly, jsou například oprava Svijanské arény (odhadem za 150 milionů korun), obnova plaveckého bazénu na základní škole Švermova nebo rekonstrukce magistrátní budovy Uran (obojí odhadem za 80 milionů korun). Peníze se nenašly ani pro kino Varšavu či opravy silnic za miliony.

Zvláštním případem je městský bazén, na jehož rekonstrukci Liberec rovněž zatím nemá potřebné stovky milionů. Letos je na něj v rozpočtu vyčleněna částka 44 milionů korun. „Ta pokryje projektovou dokumentaci a s ní související náklady,“ popsal Karban. Do budoucna se ale město bude muset kvůli jeho opravě nejspíš znovu zadlužit.

„Pokud bychom chtěli platit bazén ze svého, museli bychom opravdu výrazně omezit ostatní výdaje. Budeme proto hledat externí financování, nějakou část může pokrýt dotace, nejspíše se ale nevyhneme úvěru,“ předeslal Karban. Liberec má stále dluh ve výši 1,65 miliardy korun. Postupně se jej ale daří snižovat.