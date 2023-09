„O námětech přemýšlím v průběhu celého týdne, o víkendu vyrazím do terénu a střih videa zabere další dvě až tři hodiny,“ dodal s tím, že nová videa uveřejňuje jednou týdně.

„Žene mě touha poznávat vzácné houby . Později se k videím přidaly i blogy a zatím se mi dostává pozitivní zpětná vazba. Když to lze, tak i poradím, ale místa, kde rostou vzácné houby, neodtajňuji,“ nastínil počátky své vášně liberecký houbař, který se svému koníčku věnuje ve volném čase.

Zdroj: Deník/Jan Lakomý

Vedle svých znalostí využívá při plánování cest i geologické mapy, aby se seznámil s terénem. Na vzácné houby lze podle něj narazit i u nás v kraji, například na vápencových oblastech na okraji Liberce a v Jizerských horách, kde během procházky objevil vzácnou kyjanku purpurovou. Ta roste pod smrky na podmáčených místech nebo podél potůčků ve vyšších polohách. Někdy dokáže růst i v početných skupinách.

„Tuto houbu jsem našel poprvé a měl jsem z ní velkou radost. Jsem rád, že se má intuice vyplatila a na místě se daly nějaké houby najít, včetně této vzácné a pohledné houby,“ podotkl Lukáš.

Kromě Libereckého kraje vyráží na objevné cesty i do středních Čech na Mladoboleslavsko, kde nedávno nalezl velmi vzácný hřib rudonachový, který je v červeném seznamu jako kriticky ohrožený druh. Navíc je navržen do vyhlášky o zvláště chráněných druzích a je podobně vzácný, možná ještě trochu vzácnější než hřib královský, který také nedávno našel.

Hřib rudonachovýZdroj: Petr Lukáš

V některých případech nemusí opouštět okolí svého bydliště, stačí obyčejná procházka po sídlišti, kde na něj čekal kukmák cizopasný. Jedná se o velice vzácnou houbu, která parazituje na starých plodnicích strmělky mlženky.

Na sídlišti narazil i na houbu chřapáč Quéletův, která roste od dubna do října na vápencovém podloží, případně parky či na místech ovlivněných člověkem, především pod listnatými stromy.

Chřapáč QuéletůvZdroj: Petr Lukáš

„Největšího krasavce jsem si samozřejmě vyfotil a uvidíme, jak budou vypadat ostatní, až povyrostou,“ okomentoval letošní nález Liberečan s tím, že na autobusové zastávce zase vyfotil jedlou jarní houbu čirůvku májovku.

Plány do budoucna

Podle něj se houbaření těší značné popularitě díky tomu, že se předává z generace na generaci. Jak sám přiznal, on sám chodí na sběr jedlých hub maximálně jednou do roka. „Jím je výjimečně. Většinou si uvařím smaženici, ojediněle houbové řízky,“ svěřil se.

Do budoucna má v plánu pokračovat s tvorbou videí a prozkoumávat další oblasti. Časem by rád narazil a zdokumentoval velmi vzácný hřib zavalitý či hřib Kluzákův. Za tyto houby by byl velice rád. „Časem bych se nebránil ani pořádání přednášek, uvidíme, zda taková nabídka přijde,“ uzavřel vyprávění Petr Lukáš.